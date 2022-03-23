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Запад закрыл России доступ к своим метеорологическим данным

"Европейская правда"Среда, 23 марта 2022, 07:44

Основной поставщик метеорологических данных от западных и других правительств приостановил сотрудничество с Россией во вторник, став последним погодным агентством, ограничившим обмен информацией после вторжения РФ в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Военные эксперты заявили, что данные, включающие почти мгновенные измерения скорости и направления ветра, солнечного света, осадков и других факторов могут оказаться решающими для планирования атаки с использованием биологического или химического оружия в Украине.

Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников (EUMETSAT), базирующаяся в Германии межправительственная организация сообщила Reuters, что специальный совет государств-членов собрался во вторник утром и решил немедленно приостановить действие лицензий российских пользователей и приостановить двустороннее соглашение о сотрудничестве. , включая весь обмен данными и обучающие мероприятия.

Представитель EUMETSAT отказался рассказать, что стало причиной такого решения.

Вашингтон и его союзники предупредили, что Москва может планировать применение химического или биологического оружия в Украине. Но данные о погоде из некоторых стран, включая Соединенные Штаты и Великобританию, продолжали поступать в российские агентства через каналы EUMETSAT. По меньшей мере, три другие организации в Европе прекратили обмен данными с Россией после ее вторжения в Украину 24 февраля.

EUMETSAT управляет технической инфраструктурой, позволяющей распространять данные из многочисленных спутников, в некоторых случаях почти мгновенно

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До решения во вторник EUMETSAT заявил, что прекратил отправку данных со спутников ЕС в Россию и Белоруссию по указаниям Европейской комиссии, но продолжал передавать информацию из других европейских спутников этим двум странам, а также метеорологические наблюдения от правительств по всему миру.

Темы: РосcияпогодаЗападЕС
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