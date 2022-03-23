У Рубіжному снаряд РФ влучив в багатоповерхівку, двоє дітей загинули

У Рубіжному російський снаряд влучив в багатоповерхівку - троє загиблих, двоє з них - діти.

Джерело: голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у TG

Дослівно: "Трагедія сталася увечері, коли армія РФ посилила обстріли. Близько 20:00 ворог вдарив по багатоповерхівці в Рубіжному. Снаряд розірвався на п’ятому поверсі".

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Деталі: Крім того, ввечері від вогню ворога загорілося підприємство і навчальний заклад в Рубіжному, рятувальники продовжували гасити полум’я на нафтопереробному заводі в Лисичанську.

Пожежі виникли у п’ятьох житлових будинках в Кремінній та у трьох в Рубіжному.

Зазначається, що останніми днями росіяни прицільно, майже безпомилково, б’ють по підприємствах.

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Гайдай просить повідомляти в поліцію або військовим, якщо зустрічаєте на вулиці людину, схожу на навідника чи коригувальника.