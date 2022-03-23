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В Рубежном снаряд РФ попал в многоэтажку, двое детей погибли

Анастасия КалатурСреда, 23 марта 2022, 06:48

В Рубежном российский снаряд попал в многоэтажку – трое погибших, двое из них – дети.

Источник: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в TG

Дословно: "Трагедия произошла вечером, когда армия РФ усилила обстрелы. Около 20:00 враг ударил по многоэтажке в Рубежном. Снаряд разорвался на пятом этаже".

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Детали: Кроме того, вечером от огня врага загорелось предприятие и учебное заведение в Рубежном, спасатели продолжали гасить пламя на нефтеперерабатывающем заводе в Лисичанске.

Пожар возник в пяти жилых домах в Кременной и в трех в Рубежном.

Отмечается, что в последние дни россияне прицельно, почти безошибочно, бьют по предприятиям.

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Гайдай просит сообщать в полицию или военным, если встречаете на улице человека, похожего на наводчика или корректировщика.

Темы: Луганская областьвойнаРосcия
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