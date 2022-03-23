В Рубежном снаряд РФ попал в многоэтажку, двое детей погибли
Среда, 23 марта 2022, 06:48
В Рубежном российский снаряд попал в многоэтажку – трое погибших, двое из них – дети.
Источник: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в TG
Дословно: "Трагедия произошла вечером, когда армия РФ усилила обстрелы. Около 20:00 враг ударил по многоэтажке в Рубежном. Снаряд разорвался на пятом этаже".
Реклама:
Детали: Кроме того, вечером от огня врага загорелось предприятие и учебное заведение в Рубежном, спасатели продолжали гасить пламя на нефтеперерабатывающем заводе в Лисичанске.
Пожар возник в пяти жилых домах в Кременной и в трех в Рубежном.
Отмечается, что в последние дни россияне прицельно, почти безошибочно, бьют по предприятиям.
ВИДЕО ДНЯ
Гайдай просит сообщать в полицию или военным, если встречаете на улице человека, похожего на наводчика или корректировщика.