У Чернігові росіяни розбомбили міст, що вів до Києва – ОВА

У Чернігові російські військові розбомбили автомобільний міст через Десну, який сполучав місто з Києвом.

Джерело: "Суспільне", голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус

Деталі: На міст скинули авіабомби, один з прольотів впав. Інформацію Суспільному підтвердив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Оприлюднено відео "корюківських партизанів" (Корюківка – місто на північний схід від Чернігова).

Цим мостом із Чернігова рухалися евакуаційні рейси та завозилася гуманітарна допомога до міста.

Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус згодом повідмив, що хоча російська авіація знищила автомобільний міст до Чернігова, це не заважає поставляти гуманітарну допомогу до Чернігова.

Пряма мова Чауса: "Ми забезпечуватимемо місто продуктами і всім необхідним. Це перше.

Друге – ми обов’язково збудуємо новий міст. Набагато кращий, ніж той що був. Він у нас був старенький. А таке місто, як Чернігів, місто-герой, заслуговує нового, крутого, сучасного мосту і ми його обов’язково збудуємо після нашої перемоги".

Нагадаємо: Уже декілька тижнів у Чернігові йдуть бої, російські війська постійно обстрілюють місто. У Чернігові немає електрики і майже немає зв'язку, є проблеми з доставкою та зберіганням продуктів.

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