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У Чернігові росіяни розбомбили міст, що вів до Києва – ОВА

Олена РощінаСереда, 23 березня 2022, 07:11
У Чернігові росіяни розбомбили міст, що вів до Києва – ОВА
Зруйнований міст, скриншот

У Чернігові російські військові розбомбили автомобільний міст через Десну, який сполучав місто з Києвом. 

Джерело: "Суспільне", голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус

Деталі: На міст скинули авіабомби, один з прольотів впав. Інформацію Суспільному підтвердив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус. 

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Оприлюднено відео "корюківських партизанів" (Корюківка – місто на північний схід від Чернігова).

Цим мостом із Чернігова рухалися евакуаційні рейси та завозилася гуманітарна допомога до міста.

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Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус згодом повідмив, що хоча російська авіація знищила автомобільний міст до Чернігова, це не заважає поставляти гуманітарну допомогу до Чернігова. 

Пряма мова Чауса: "Ми забезпечуватимемо місто продуктами і всім необхідним. Це перше. 

Друге – ми обов’язково збудуємо новий міст. Набагато кращий, ніж той що був. Він у нас був старенький. А таке місто, як Чернігів, місто-герой, заслуговує нового, крутого, сучасного мосту і ми його обов’язково збудуємо після нашої перемоги".

Нагадаємо: Уже декілька тижнів у Чернігові йдуть бої, російські війська постійно обстрілюють місто. У Чернігові немає електрики і майже немає зв'язку, є проблеми з доставкою та зберіганням продуктів. 

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УП, доповнено
Теми: ЧернігіввійнаРосіяевакуація
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