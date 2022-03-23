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В Чернигове россияне разбомбили мост, который вел в Киев – ОВА

Елена РощинаСреда, 23 марта 2022, 08:11
Разрушенный мост, скриншот

В Чернигове российские военные разбомбили автомобильный мост через Десну, соединявший город с Киевом.

Источник: "Суспільне", глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Детали: На мост сбросили авиабомбы, один из пролетов упал. Информацию "Суспільному" подтвердил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Обнародовано видео "корюковских партизан" (Корюковка – город к северо-востоку от Чернигова).

По этому мосту из Чернигова двигались эвакуационные рейсы и завозилась гуманитарная помощь в город.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус позже сообщил, что хотя российская авиация уничтожила автомобильный мост в Чернигов, это не мешает поставлять гуманитарную помощь в город.

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Прямая речь Чауса: "Мы будем снабжать город продуктами и всем необходимым. Это первое.

Второе – мы обязательно построим новый мост. Гораздо лучше, чем тот, что был. Он у нас был старенький. А такой город, как Чернигов, город-герой, заслуживает нового, крутого, современного моста, и мы его обязательно построим после нашей победы".

Напомним, Уже несколько недель в Чернигове идут бои, российские войска постоянно обстреливают город. В Чернигове нет электричества и почти нет связи, есть проблемы с доставкой и хранением продуктов.

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УП, дополнено
Темы: ЧерниговвойнаРосcияэвакуация
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