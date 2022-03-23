Над посольством РФ у Варшаві помітили дим – ЗМІ

У мережі поширили фото російського посольства у Варшаві, над яким піднімається дим.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання NaTemat.

"З посольства Росії у Варшаві йде дим. Ходять чутки, що російські дипломати спалюють документи, як і в Києві, безпосередньо перед вторгненням", – повідомила редакція ресурсу Open Source Intelligence Monitor.

"Це не означає, що Росія готується до вторгнення в Польщу, але це може бути сигналом про те, що російські дипломати чомусь готуються покинути столицю", – зазначають у редакції.

Зазначається, що інших фотографій посольства з димом, крім однієї, опубліковано не було.

Видання нагадує, що у 2017 році в соцмережах поширювалися ідентичні фотографії з Сан-Франциско, але росіяни не покидали посольства, не кажучи вже про напад на США.

Польща досі підтримує дипломатичні відносини з Російською Федерацією, і офіційно немає жодних ознак того, що ця ситуація зміниться.