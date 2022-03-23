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Над посольством РФ в Варшаве заметили дым – СМИ

"Европейская правда"Среда, 23 марта 2022, 08:38
Фото с сайта ЕП

В сети распространили фото российского посольства в Варшаве, над которым поднимается дым.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает издание NaTemat.

"Из посольства России в Варшаве идет дым. Ходят слухи, что российские дипломаты сжигают документы, как и в Киеве, перед вторжением", – сообщила редакция ресурса Open Source Intelligence Monitor.

"Это не значит, что Россия готовится к вторжению в Польшу, но это может быть сигналом о том, что российские дипломаты почему готовятся покинуть столицу", – отмечают в редакции.

Отмечается, что другие фотографии посольства с дымом, кроме одной, опубликованы не были.

Издание напоминает, что в 2017 году в соцсетях распространялись идентичные фотографии из Сан-Франциско, но россияне не покидали посольства, не говоря уже о нападении на США.

Польша по-прежнему поддерживает дипломатические отношения с Российской Федерацией, и официально нет никаких признаков того, что эта ситуация изменится.

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Темы: ПольшаРосcиядипломатические отношения
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