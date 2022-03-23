Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Над посольством РФ в Варшаве заметили дым – СМИ

"Европейская правда"Среда, 23 марта 2022, 07:38
Над посольством РФ в Варшаве заметили дым – СМИ
Фото с сайта ЕП

В сети распространили фото российского посольства в Варшаве, над которым поднимается дым.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает издание NaTemat.

"Из посольства России в Варшаве идет дым. Ходят слухи, что российские дипломаты сжигают документы, как и в Киеве, перед вторжением", – сообщила редакция ресурса Open Source Intelligence Monitor.

Реклама:

"Это не значит, что Россия готовится к вторжению в Польшу, но это может быть сигналом о том, что российские дипломаты почему готовятся покинуть столицу", – отмечают в редакции.

Отмечается, что другие фотографии посольства с дымом, кроме одной, опубликованы не были.

Издание напоминает, что в 2017 году в соцсетях распространялись идентичные фотографии из Сан-Франциско, но россияне не покидали посольства, не говоря уже о нападении на США.

ВИДЕО ДНЯ

Польша по-прежнему поддерживает дипломатические отношения с Российской Федерацией, и официально нет никаких признаков того, что эта ситуация изменится.

Темы: ПольшаРосcиядипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Польша
Большинство поляков чувствуют себя в безопасности, несмотря на соседство с РФ и Беларусью
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины с гранатой
Последние новости
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
Все новости...
Реклама: