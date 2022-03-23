Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російські окупанти знову обстріляли два райони Києва: постраждали люди

Ірина БалачукСереда, 23 березня 2022, 07:56
Російські окупанти знову обстріляли два райони Києва: постраждали люди
На фото: ліквідація пожежі в Оболонському районі Києва 22 березня. Фото з Facebook ДСНС у Києві

Російські загарбники знову обстріляли Київ – пошкоджені житлові будинки у Святошинському та Шевченківському районах, травмовані 4 людей.

Джерело: Київська міська військова адміністарція у Telegram, місцевий мешканець у коментарі "Українській правді" 

Дослівно КМДА: "(У Святошинському районі) обстрілів зазнав торговий центр, будинки приватного сектору та багатоповерхівки. Пожежі ліквідовано, постраждалих не виявлено. Пошкоджено приміщення торгового центру та два приватних будинки".

Реклама:

Деталі: У Шевченківському районі горять кілька приватних будинків та багатоповерхівка. Четверо людей травмовані. На місці працюють рятувальники та медики. Інформація пропостраждалих та характер руйнувань – уточнюється.

Місцевий мешканець повідомив "Українській правді", що окупанти стріляли, ймовірно, з "Градів".

ВІДЕО ДНЯ

Обстріл був о 7:30 ранку, загарбники "накрили" район досить щільно.

За його словами, є руйнування щонайменше у 6 локаціях. В двох – великі руйнування у приватному секторі.

Теми: Київвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 53 пасажирами перекинувся у Словаччині – ЗМІ

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Київ
У Києві кафе та ресторани працюватимуть довше
Викладачка КПІ розповідала студентам про "9 років бомбили Донбас": постане перед судом
Над Києвом ППО знищила понад 20 ворожих цілей – КМВА
Останні новини
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 53 пасажирами перекинувся у Словаччині – ЗМІ
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
Усі новини...
Реклама: