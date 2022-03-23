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Російські окупанти знову обстріляли два райони Києва: постраждали люди

Ірина БалачукСереда, 23 березня 2022, 08:56
На фото: ліквідація пожежі в Оболонському районі Києва 22 березня. Фото з Facebook ДСНС у Києві

Російські загарбники знову обстріляли Київ – пошкоджені житлові будинки у Святошинському та Шевченківському районах, травмовані 4 людей.

Джерело: Київська міська військова адміністарція у Telegram, місцевий мешканець у коментарі "Українській правді" 

Дослівно КМДА: "(У Святошинському районі) обстрілів зазнав торговий центр, будинки приватного сектору та багатоповерхівки. Пожежі ліквідовано, постраждалих не виявлено. Пошкоджено приміщення торгового центру та два приватних будинки".

Деталі: У Шевченківському районі горять кілька приватних будинків та багатоповерхівка. Четверо людей травмовані. На місці працюють рятувальники та медики. Інформація пропостраждалих та характер руйнувань – уточнюється.

Місцевий мешканець повідомив "Українській правді", що окупанти стріляли, ймовірно, з "Градів".

Обстріл був о 7:30 ранку, загарбники "накрили" район досить щільно.

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За його словами, є руйнування щонайменше у 6 локаціях. В двох – великі руйнування у приватному секторі.

Теми: Київвійна
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