Российские оккупанты снова обстреляли два района Киева: пострадали люди

На фото: ликвидация пожара в Оболонском районе Киева 22 марта. Фото с Facebook ГСЧС в Киеве

Российские захватчики снова обстреляли Киев – поврежденные жилые дома в Святошинском и Шевченковском районах, травмированы 4 человека.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram, местный житель в комментарии "Украинской правде"

Дословно КГГА: "(В Святошинском районе) обстрелам подверглись торговый центр, дома частного сектора и многоэтажки. Пожар ликвидирован, пострадавшие не обнаружены. Повреждены помещения торгового центра и два частных дома".

Детали: В Шевченковском районе горят несколько частных домов и многоэтажка. Четверо человек травмированы. На месте работают спасатели и медики. Информация о пострадавших и характере разрушений – уточняется.

Наслідки ранкового обстрілу у Шевченківському районі Києва. Обстрілів зазнали приватні будинки, багатоповерхівки та ТЦ. Четверо людей травмувались. pic.twitter.com/CdTChpmAtq — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 23, 2022

Местный житель сообщил "Украинской правде", что оккупанты стреляли, вероятно, из "Градов".

Обстрел был в 7:30 утра, захватчики "накрыли" район довольно плотно.

По его словам, есть разрушения, по меньшей мере, в 6 локациях. В двух – большие разрушения в частном секторе.