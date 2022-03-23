Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские оккупанты снова обстреляли два района Киева: пострадали люди

Ирина БалачукСреда, 23 марта 2022, 07:56
Российские оккупанты снова обстреляли два района Киева: пострадали люди
На фото: ликвидация пожара в Оболонском районе Киева 22 марта. Фото с Facebook ГСЧС в Киеве

Российские захватчики снова обстреляли Киев – поврежденные жилые дома в Святошинском и Шевченковском районах, травмированы 4 человека.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram, местный житель в комментарии "Украинской правде"

Дословно КГГА: "(В Святошинском районе) обстрелам подверглись торговый центр, дома частного сектора и многоэтажки. Пожар ликвидирован, пострадавшие не обнаружены. Повреждены помещения торгового центра и два частных дома".

Реклама:

Детали: В Шевченковском районе горят несколько частных домов и многоэтажка. Четверо человек травмированы. На месте работают спасатели и медики. Информация о пострадавших и характере разрушений – уточняется.

Местный житель сообщил "Украинской правде", что оккупанты стреляли, вероятно, из "Градов".

ВИДЕО ДНЯ

Обстрел был в 7:30 утра, захватчики "накрыли" район довольно плотно.

По его словам, есть разрушения, по меньшей мере, в 6 локациях. В двух – большие разрушения в частном секторе.

Темы: Киеввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Киев
Над Киевом ПВО уничтожила более 20 вражеских целей – КГВА
Ракетная атака на Киев: погибли два человека
В двух районах Киева зафиксированы падения обломков, возникли пожары
Последние новости
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
Все новости...
Реклама: