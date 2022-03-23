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Российские оккупанты снова обстреляли два района Киева: пострадали люди

Ирина БалачукСреда, 23 марта 2022, 08:56
На фото: ликвидация пожара в Оболонском районе Киева 22 марта. Фото с Facebook ГСЧС в Киеве

Российские захватчики снова обстреляли Киев – поврежденные жилые дома в Святошинском и Шевченковском районах, травмированы 4 человека.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram, местный житель в комментарии "Украинской правде"

Дословно КГГА: "(В Святошинском районе) обстрелам подверглись торговый центр, дома частного сектора и многоэтажки. Пожар ликвидирован, пострадавшие не обнаружены. Повреждены помещения торгового центра и два частных дома".

Детали: В Шевченковском районе горят несколько частных домов и многоэтажка. Четверо человек травмированы. На месте работают спасатели и медики. Информация о пострадавших и характере разрушений – уточняется.

Местный житель сообщил "Украинской правде", что оккупанты стреляли, вероятно, из "Градов".

Обстрел был в 7:30 утра, захватчики "накрыли" район довольно плотно.

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По его словам, есть разрушения, по меньшей мере, в 6 локациях. В двух – большие разрушения в частном секторе.

Темы: Киеввойна
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