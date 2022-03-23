Ніч у регіонах: бомбардування Чернігова, Харкова та Миколаєва

Ніч на 23 березня була неспокійною для Чернігівської, Харківської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей, росіяни бомбили міста та села.

Джерело: звіти глав ОДА

Деталі: Станом на 8.00 23 березня ситуація в регіонах така:

Київщина

За ніч — декілька тривог по всій області. Бої в населених пунктах вздовж Житомирської траси. ЗСУ змогли покращити позиції в Ірпені та с. Мощун. Ворог окопується та намагається перегрупуватися. Вночі з Градів було обстріляне село Ясногородка. Дані про постраждалих уточнюються.

Чернігівщина

Оборона Чернігова. Вночі — 2 авіанальоти на місто, бомбили місто. Розбомбили міст через Десну, яким рухались евакуаційні рейси та гуманітарна допомога. Інформація про інші руйнування та загиблих наразі уточнюється.

Сумщина

Ніч пройшла відносно спокійно, крім Тростянецької громади. Там внаслідок боїв досі — пожежі. Вночі горіли підприємства, орки не пускають ДСНС тушити пожежу, вона триває.

Житомирщина

Кілька тривог ввечері та вночі. Ракетно-бомбових ударів не зафіксовано

Кіровоградська область

На Кіровоградщині спокійно, попри те, що за добу було 7 повітряних тривог

Дніпропетровщина

Ніч була відносно спокійною. Вчора ракетними ударами знищено залізничну станцію у Павлограді. Одна людина загинула.

Харківщина

Вночі знову активізувалися атаки на житлові райони та історичний центр міста. ЗСУ відбили спробу нападу з боку росіян бойовими вертольотами К-52. Область: окупанти намагаються взяти Ізюм, українська армія свої позицій не втрачає та відкидає атаки. Росіяни обстріляли Лозову, удари були ракетними. Щонайменше 8 осіб поранені, 20 пошкоджених або знищених будинків.

Запорізька область

Кілька разів за ніч була повітряна тривога. Вибухів не було.

Волинь

Ніч була тихою

Вінниччина

Ніч пройшла спокійно, без тривог

Закарпаття

Ніч без тривог. Все спокійно.

Хмельницька область

Ситуація спокійна

Тернопіль

Ніч минула спокійно

Черкаси

Ситуація спокійна, ніч була тихою

Львівщина

Ніч була тихою

Полтавщина

Ніч — спокійно, зранку — повітряна тривога

Рівненська область

Ситуація вночі відносно спокійна.

Чернівці

Ніч була спокійною

Івано-Франківськ

Ніч минула спокійно

Луганщина

Усі міста наші, але артобстріли тривають майже безперервно. У Рубіжному горить підприємство, навчальний заклад, у Лисичанську — залишки пального на НПЗ. Внаслідок обстрілу житлових кварталів у Рубіжному є 3 загиблих, з них — 2 діти.

Донеччина

Значна активізація по Авдіївці та Мар'їнці. ЗСУ тримають оборону. Авдіївка: всю ніч обстріли по лінії навколо міста. Частина міста без електрики. На зараз інформації про постраждалих немає. Волноваха окупована. Маріуполь — у блокаді. До авіаударів та обстрілів з реактивної артилерії додалися удари з моря, з кораблів та з установок. У місті залишаються люди. Виїзд з міста на особистому транспорті дуже небезпечний через постійні бомбардування.

Миколаївщина

Вночі Миколаїв зазнав обстрілів, лунала повітряна тривога. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Також тривога була по ряду інших територій Миколаївщини. На ранок ситуація стабільна.

Херсонщина

За останню добу на території Херсонщини ситуація майже не змінилася.

Проблема із забезпеченням населення продуктами харчування, ліками, бензином. Також до ОВА продовжують надходити повідомлення з інформацією щодо замінувань території.

Одеса

Одна вечірня тривога, ніч — спокійно.