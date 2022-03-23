Ночь в регионах: бомбардировки Чернигова, Харькова и Николаева

Ночь на 23 марта была неспокойной для Черниговской, Харьковской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей, россияне бомбили города и села.

Источник: отчеты глав ОГА

Детали: По состоянию на 8:00 23 марта ситуация в регионах такова:

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Киевщина

За ночь – несколько тревог по всей области. Бои в населённых пунктах вдоль Житомирской трассы. ВСУ смогли улучшить позиции в Ирпене и с. Мощун. Враг окапывается и пытается перегруппироваться. Ночью из Градов была обстреляна деревня Ясногородка. Данные о пострадавших уточняются.

Черниговщина

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Оборона Чернигова

Ночью — 2 авианалета на город, бомбили город. Разбомбили мост через Десну, по которому двигались эвакуационные рейсы и гуманитарная помощь. Информация о других разрушениях и погибших в настоящее время уточняется.

Сумщина

Ночь прошла относительно спокойно, кроме Тростянецкой громады. Там в результате боев до сих пор пожары. Ночью горели предприятия, орки не пускают ГСЧС тушить пожар, он продолжается.

Житомирщина

Несколько тревог вечером и ночью. Ракетно-бомбовые удары не зафиксированы

Кировоградская область

В Кировоградской области спокойно, несмотря на то, что за сутки было 7 воздушных тревог

Днепропетровщина

Ночь была относительно спокойной. Вчера ракетными ударами уничтожена железнодорожная станция в Павлограде. Один человек погиб.

Харьковщина

Ночью снова активизировались атаки на жилые районы и исторический центр города. ВСУ отразили попытку нападения со стороны россиян боевыми вертолетами К-52. Область: кафиры пытаются взять Изюм, украинская армия своих позиций не теряет и отвергает атаки. Русские обстреляли Лозовую, удары были ракетными. По меньшей мере 8 человек ранены, 20 поврежденных или уничтоженных дома.

Запорожская область

Несколько раз за ночь была воздушная тревога. Взрывов не было.

Волынь

Ночь была тихой

Винницкая область

Ночь прошла спокойно, без тревог

Закарпатье

Ночь без тревог. Все спокойно.

Хмельницкая область

Ситуация спокойная

Тернополь

Ночь прошла спокойно

Черкассы

Ситуация спокойная, ночь была тихой.

Львовщина

Ночь была тихой

Полтавщина

Ночь – спокойно, утром – воздушная тревога

Ровенская область

Ситуация ночью относительно спокойная.

Черновцы

Ночь была спокойной

Ивано-Франковск

Ночь прошла спокойно

Луганщина

Все города наши, но артобстрелы продолжаются почти непрерывно. В Рубежном горит предприятие, учебное заведение, в Лисичанске - остатки горючего на НПЗ. В результате обстрела жилых кварталов в Рубежном есть 3 погибших, из них — 2 дети.

Донетчина

Значительная активизация по Авдеевке и Марьинке. ВСУ держат оборону. Авдеевку всю ночь обстреляли по линии вокруг города. Часть города без электричества. В настоящее время информации о пострадавших нет. Волноваха оккупирована. Мариуполь – в блокаде. К авиаударам и обстрелам из реактивной артиллерии добавились удары с моря, кораблей и установок. В городе остаются люди. Выезд из города на личном транспорте очень опасен из-за постоянных бомбардировок.

Николаевщина

Ночью Николаев подвергся обстрелам, раздавалась воздушная тревога. Информация по разрушениям уточняется. Также тревога была по ряду других территорий Николаевщины. Утром ситуация стабильная.

Херсонщина

За последние сутки на территории Херсонщины ситуация почти не изменилась.

Проблема с обеспечением населения продуктами питания, лекарствами, бензином. Также в ОВ продолжают поступать сообщения с информацией о заминировании территории.

Одесса

Одна вечерняя тревога, ночь – спокойно.