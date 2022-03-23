Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ночь в регионах: бомбардировки Чернигова, Харькова и Николаева

Роман ПетренкоСреда, 23 марта 2022, 08:01
Ночь в регионах: бомбардировки Чернигова, Харькова и Николаева
обстрелы россиян, фото иллюстративное

Ночь на 23 марта была неспокойной для Черниговской, Харьковской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей, россияне бомбили города и села.

Источник: отчеты глав ОГА

Детали: По состоянию на 8:00 23 марта ситуация в регионах такова:

Реклама:

Киевщина

За ночь – несколько тревог по всей области. Бои в населённых пунктах вдоль Житомирской трассы. ВСУ смогли улучшить позиции в Ирпене и с. Мощун. Враг окапывается и пытается перегруппироваться. Ночью из Градов была обстреляна деревня Ясногородка. Данные о пострадавших уточняются.

Черниговщина

ВИДЕО ДНЯ

Оборона Чернигова

Ночью — 2 авианалета на город, бомбили город. Разбомбили мост через Десну, по которому двигались эвакуационные рейсы и гуманитарная помощь. Информация о других разрушениях и погибших в настоящее время уточняется.

Сумщина

Ночь прошла относительно спокойно, кроме Тростянецкой громады. Там в результате боев до сих пор пожары. Ночью горели предприятия, орки не пускают ГСЧС тушить пожар, он продолжается.

Житомирщина

Несколько тревог вечером и ночью. Ракетно-бомбовые удары не зафиксированы

Кировоградская область

В Кировоградской области спокойно, несмотря на то, что за сутки было 7 воздушных тревог

Днепропетровщина

Ночь была относительно спокойной. Вчера ракетными ударами уничтожена железнодорожная станция в Павлограде. Один человек погиб.

Харьковщина

Ночью снова активизировались атаки на жилые районы и исторический центр города. ВСУ отразили попытку нападения со стороны россиян боевыми вертолетами К-52. Область: кафиры пытаются взять Изюм, украинская армия своих позиций не теряет и отвергает атаки. Русские обстреляли Лозовую, удары были ракетными. По меньшей мере 8 человек ранены, 20 поврежденных или уничтоженных дома.

Запорожская область

Несколько раз за ночь была воздушная тревога. Взрывов не было.

Волынь

Ночь была тихой

Винницкая область

Ночь прошла спокойно, без тревог

Закарпатье

Ночь без тревог. Все спокойно.

Хмельницкая область

Ситуация спокойная

Тернополь

Ночь прошла спокойно

Черкассы

Ситуация спокойная, ночь была тихой.

Львовщина

Ночь была тихой

Полтавщина

Ночь – спокойно, утром – воздушная тревога

Ровенская область

Ситуация ночью относительно спокойная.

Черновцы

Ночь была спокойной

Ивано-Франковск

Ночь прошла спокойно

Луганщина

Все города наши, но артобстрелы продолжаются почти непрерывно. В Рубежном горит предприятие, учебное заведение, в Лисичанске - остатки горючего на НПЗ. В результате обстрела жилых кварталов в Рубежном есть 3 погибших, из них — 2 дети.

Донетчина

Значительная активизация по Авдеевке и Марьинке. ВСУ держат оборону. Авдеевку всю ночь обстреляли по линии вокруг города. Часть города без электричества. В настоящее время информации о пострадавших нет. Волноваха оккупирована. Мариуполь – в блокаде. К авиаударам и обстрелам из реактивной артиллерии добавились удары с моря, кораблей и установок. В городе остаются люди. Выезд из города на личном транспорте очень опасен из-за постоянных бомбардировок.

Николаевщина

Ночью Николаев подвергся обстрелам, раздавалась воздушная тревога. Информация по разрушениям уточняется. Также тревога была по ряду других территорий Николаевщины. Утром ситуация стабильная.

Херсонщина

За последние сутки на территории Херсонщины ситуация почти не изменилась.

Проблема с обеспечением населения продуктами питания, лекарствами, бензином. Также в ОВ продолжают поступать сообщения с информацией о заминировании территории.

Одесса

Одна вечерняя тревога, ночь – спокойно.

Темы: войнаРосcияоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
война
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
На Житомирщине враг атаковал объект инфраструктуры
Последние новости
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
Все новости...
Реклама: