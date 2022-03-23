Британська розвідка: Росіяни намагаються оточити ЗСУ на сході
Середа, 23 березня 2022, 09:17
Британська оборонна розвідка вважає, що російські війська намагаються загнати в пастку Збройні сили України, які тримають оборону на сході, наближаючись до них із півночі та півдня.
Джерело: новини розвідки Міністерства оборони Великої Британії щодо ситуації в Україні станом на 23 березня
Дослівно: "Поле битви на півночі України залишається в основному статичним, і російські сили, ймовірно, проводять період реорганізації, перш ніж відновити широкомасштабні наступальні операції.
Російські війська намагаються оточити українські війська на сході країни, коли вони просуваються з напрямку Харкова на півночі та Маріуполя на півдні.
Російські війська все ще намагаються обійти Миколаїв, прагнучи рухатися на захід до Одеси".