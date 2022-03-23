Британская разведка: Россияне пытаются окружить ВСУ на востоке

Британская оборонная разведка считает, что российские войска пытаются загнать в ловушку Вооруженные силы Украины, которые держат оборону на востоке, приближаясь к ним с севера и юга.

Источник: новости разведки Министерства обороны Великобритании относительно ситуации в Украине по состоянию на 23 марта

Дословно: "Поле битвы на севере Украины остается в основном статичным, и российские силы, вероятно, проводят период реорганизации, прежде чем возобновить широкомасштабные наступательные операции.

Российские войска пытаются окружить украинские войска на востоке страны, когда они продвигаются с направления Харькова на севере и Мариуполя на юге.

Российские войска все еще пытаются обойти Николаев, стремясь двигаться на запад кв Одессе".