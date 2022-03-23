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Британская разведка: Россияне пытаются окружить ВСУ на востоке

Елена РощинаСреда, 23 марта 2022, 08:17
Британская разведка: Россияне пытаются окружить ВСУ на востоке
Часть территории Украины, карта

Британская оборонная разведка считает, что российские войска пытаются загнать в ловушку Вооруженные силы Украины, которые держат оборону на востоке, приближаясь к ним с севера и юга.

Источник: новости разведки Министерства обороны Великобритании относительно ситуации в Украине по состоянию на 23 марта

Дословно: "Поле битвы на севере Украины остается в основном статичным, и российские силы, вероятно, проводят период реорганизации, прежде чем возобновить широкомасштабные наступательные операции.

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Российские войска пытаются окружить украинские войска на востоке страны, когда они продвигаются с направления Харькова на севере и Мариуполя на юге.

Российские войска все еще пытаются обойти Николаев, стремясь двигаться на запад кв Одессе".

 

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Темы: войнаРосcияразведка
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