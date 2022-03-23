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Харків пережив 32 обстріли за ніч - глава ОВА

Валентина РоманенкоСереда, 23 березня 2022, 09:26

Харків пережив 32 обстріли за ніч: з танків, реактивних систем залпового вогню, артилерії.

Джерело: голова ХОВА Олег Синєгубов розказав в національному телемарафоні, цитує "Суспільне"

Деталі: За словами голови адміністрації, найбільше постраждала Північна Салтівка.

Російські військові били по Лозовій ракетними системами. Пошкодили близько 20 будинків, школу, дитячий садочок, вісім цивільних зазнали ушкоджень, цифра уточнюється, оскільки ще розбирають завали.

Синєгубов зазначив, що ворог перші два тижні активно намагався штурмувати місто Харків, намагався потрапити до міста, зараз він тероризує Харків та районні центри артобстрілами.

На середу було заплановано евакуаційний коридор з Ізюма, щоб доставити гуманітарну допомогу, однак ворог не підтвердив його відкриття, і фактично тримає місто в облозі.

Ворог активно концентрує війська саме в цьому районі. Вночі також стався бій і ЗСУ завдали істотних втрат ворогові.

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Стосовно авіації. Вказано, що Харків ворожі літаки облітають. Але активність ворожої авіації була в Ізюмі: це і бойові вертольоти, і бойові винищувачі.

Щодо ситуації у Вовчанську. голова ХОВА запевнив, що влада знає всіх людей, які брали участь у проросійській провокації.

Пряма мова: "99,9% місцевих є справжніми українцями, патріотами. Ми з усіма спілкуємося, навіть мови не йде, що місто Вовчанськ — це не українське місто".

Теми: Харківвійна
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