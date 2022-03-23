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Харьков пережил 32 обстрела за ночь - глава ОВА

Валентина РоманенкоСреда, 23 марта 2022, 08:26
Харьков пережил 32 обстрела за ночь - глава ОВА

Харьков пережил 32 обстрела за ночь: из танков, реактивных систем залпового огня, артиллерии.

Источник: глава ХОВА Олег Синегубов рассказал в национальном телемарафоне, цитирует "Суспільне"

Детали: По словам главы администрации, больше всего пострадала Северная Салтовка.

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Российские военные также били по Лозовой ракетными системами. Повредили около 20 домов, школу, детский садик, восемь гражданских лиц получили повреждения, цифра уточняется, поскольку еще разбирают завалы.

Синегубов отметил, что враг первые две недели активно пытался штурмовать город Харьков, пытался попасть в город, сейчас терроризирует Харьков и районные центры артобстрелами.

На среду был запланирован эвакуационный коридор из Изюма, чтобы доставить гуманитарную помощь, однако враг не подтвердил его открытие и фактически осаждает город.

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Враг активно концентрирует войска именно в этом районе. Ночью также произошло сражение и ВСУ нанесли существенные потери врагу.

Что касается авиации. Указано, что Харьков вражеские самолеты облетают. Но активность вражеской авиации была в Изюме: это и боевые вертолеты, и боевые истребители.

Относительно ситуации в Волчанске глава ХОВА заверил, что власть знает всех людей, участвовавших в пророссийской провокации.

Прямая речь: "99,9% местных являются настоящими украинцами, патриотами. Мы со всеми общаемся, даже не идет речь, что город Волчанск — это не украинский город".

Темы: Харьковвойна
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