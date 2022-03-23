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На 23 березня погоджено 9 гуманітарних коридорів – Верещук

Олена РощінаСереда, 23 березня 2022, 08:38

На середу 23 березня українська влада та російські військові погодили 9 гуманітарних коридорів для евакуації людей, зокрема, з Маріуполя в Донецькій області, околиць Києва, міст Луганської та Запорізької областей. 

Джерело: віце-прем'єр – міністр реінтеграції Ірина Верещук 

Деталі:  Людям також спробують доставити гуманітарну допомогу.

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Донецька область

Для евакуації людей із Маріуполя до міста Запоріжжя будуть працювати такі маршрути:

  • Бердянськ – Запоріжжя. Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27. Зараз 24 автобуси знаходяться на в'їзді до міста Бердянськ і з 10-ї години будуть подані до площі для початку евакуації. 
  • Мангушська громада – Запоріжжя. Місце зборів: село Юр'ївка Мелекинської сільської ради, пансіонат "Зміна" 
  • Нікольське – Запоріжжя. Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23

У Юріївку та Нікольське автобуси для евакуації буде відправлено з Запоріжжя. 

ВІДЕО ДНЯ

Запорізька область 

  • З міста Пологи – до Запоріжжя. Місце зборів – міська рада. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Запоріжжя.
  • З міста Гуляйполе – до Запоріжжя. Місце зборів – міська рада, вул.Шевченко, 15/2. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Запоріжжя

Київська облсть  

  • З селища Велика Димерка – до Броварів. Місце зборів – Будинок сільради на вулиці Бобрицька,1. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.
  • З селища Богданівка – до Броварів. Місце зборів – сільрада на вулиці Богдана Хмельницького, 219. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.
  • З міста Бородянка – до міста Біла Церква. Місце зборів – вулиця Центральна, 331. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Біла Церква. 
  • З села Светильня до міста Бровари. Місце зборів – сквер ім.Марченко. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Бровари.

Луганська область 

  • З міста Рубіжне – до міста Бахмут. Місце зборів – вулиця Чехова, 11. 
  • З селища Нижнє – до міста Бахмут. Місце зборів – вулиця Паркова, 13.

Ці маршрути будуть проходити по інших містах, де також робитимуть зупинки для збору людей:

  • м. Лисичанськ – місце збору: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324;
  • м. Сєвєродонецьк – місце збору: проспект Хіміків, 28;
  • м. Гірське – місце збору:  вул. Гагарина, 13.

Автобуси для евакуації та гуманітарна допомога будуть відправлені з міста Мангуш.

Теми: евакуаціявійнаМаріупольКиївська область
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