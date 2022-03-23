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На 23 марта согласовано 9 гуманитарных коридоров – Верещук

Елена РощинаСреда, 23 марта 2022, 08:38

На среду 23 марта украинские власти и российские военные согласовали 9 гуманитарных коридоров для эвакуации людей, в частности, из Мариуполя в Донецкой области, окрестностей Киева, городов Луганской и Запорожской областей.

Источник: вице-премьер – министр реинтеграции Ирина Верещук

Детали: Людям также попытаются доставить гуманитарную помощь.

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Донецкая область

Для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье будут работать следующие маршруты:

  • Бердянск – Запорожье. Место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27. Сейчас 24 автобуса находятся на въезде в город Бердянск и с 10 часов будут поданы на площадь для начала эвакуации.
  • Мангушская община – Запорожье. Место сборов: село Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена"
  • Никольское – Запорожье. Место сбора: школа №2, ул. Парковая, 23

В Юрьевку и Никольское автобусы для эвакуации будут отправлены из Запорожья.

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Запорожская область

  • Из города Пологи – в Запорожье. Место сбора – городской совет. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Запорожья.
  • Из города Гуляйполе – в Запорожье. Место сбора – городской совет, ул.Шевченко, 15/2. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Запорожья.

Киевская область

  • Из поселка Большая Дымерка – в Бровары. Место сбора – Дом сельсовета на улице Бобрицкая,1. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
  • Из поселка Богдановка – в Бровары. Место сборов – сельсовет по улице Богдана Хмельницкого, 219. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
  • Из города Бородянка – в Белую Церковь. Место сбора – улица Центральная, 331. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Белая Церковь.
  • Из села Светильня в Бровары. Место сбора – сквер им.Марченко. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Бровары.

Луганская область

  • Из города Рубежное – в Бахмут. Место сбора – улица Чехова, 11.
  • Из поселка Нижнее – в город Бахмут. Место сбора  – улица Парковая, 13.

Эти маршруты будут проходить по другим городам, где также будут делать остановки для сбора людей:

  • г. Лисичанск – место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324;
  • г. Северодонецк – место сбора: проспект Химиков, 28;
  • г. Горное – место сбора: ул. Гагарина, 13.

Автобусы для эвакуации и гуманитарная помощь будут отправлены из Мангуша.

Темы: эвакуациявойнаМариупольКиевская область
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