Ахметов: Металургійні підприємства Маріуполя не працюватимуть в окупації

Український мільярдер Рінат Ахметов заявив, що його металургійні підприємства у Маріуполі не працюватимуть під російською окупацією.

Джерело: Рінат Ахметов у коментарі американській газеті "The Wall Street Journal"

Деталі: У місті, яке вже майже місяць є епіцентром бойових дій на півдні України, але не здається, є два великі металургійні заводи: "Азовсталь" і металургійний комбінат імені Ілліча. На них працювали близько 40 тисяч людей.

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Власник заводів, металургійний магнат Рінат Ахметов, повідомив "The Wall Street Journal", що обидва заводи знаходяться під контролем України, але вони тимчасово закриті.

Пряма мова: "Російські війська перетворюють Маріуполь на руїни, вбивають маріупольців і бомбардують заводи. За жодних умов ці заводи не працюватимуть під російською окупацією".

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