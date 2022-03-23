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Ахметов: Металургійні підприємства Маріуполя не працюватимуть в окупації

Олена РощінаСереда, 23 березня 2022, 11:07

Український мільярдер Рінат Ахметов заявив, що його металургійні підприємства у Маріуполі не працюватимуть під російською окупацією.

Джерело: Рінат Ахметов у коментарі американській газеті "The Wall Street Journal"

Деталі: У місті, яке вже майже місяць є епіцентром бойових дій на півдні України, але не здається, є два великі металургійні заводи: "Азовсталь" і металургійний комбінат імені Ілліча. На них працювали близько 40 тисяч людей. 

Власник заводів, металургійний магнат Рінат Ахметов, повідомив "The Wall Street Journal",  що обидва заводи знаходяться під контролем України, але вони тимчасово закриті.

Пряма мова: "Російські війська перетворюють Маріуполь на руїни, вбивають маріупольців і бомбардують заводи. За жодних умов ці заводи не працюватимуть під російською окупацією".

Передісторія:

  • Маріуполь, у якому перед війною залишилося від 350 тисяч до 400 тисяч осіб щодня зазнає атак і бомбардувань, на нього скидають від 50 до 100 бомб кожної доби. За даними української влади, 80-90% Маріуполя знищено. 
  • Багато жителів міста ховалися багато днів у підвалах. Кількість загиблих невідома. Померлих навіть не могли нормально поховати.
  • Маріупольці намагаються евакуюватися на своїх авто до Бердянська та прилеглих міст, бо автобуси не можуть приїхати до Маріуполя через обстріли.  

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Теми: АхметовМаріупольвійнавиробництво
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