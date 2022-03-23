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Ахметов: Металургійні підприємства Маріуполя не працюватимуть в окупації

Олена РощінаСереда, 23 березня 2022, 10:07

Український мільярдер Рінат Ахметов заявив, що його металургійні підприємства у Маріуполі не працюватимуть під російською окупацією.

Джерело: Рінат Ахметов у коментарі американській газеті "The Wall Street Journal"

Деталі: У місті, яке вже майже місяць є епіцентром бойових дій на півдні України, але не здається, є два великі металургійні заводи: "Азовсталь" і металургійний комбінат імені Ілліча. На них працювали близько 40 тисяч людей. 

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Власник заводів, металургійний магнат Рінат Ахметов, повідомив "The Wall Street Journal",  що обидва заводи знаходяться під контролем України, але вони тимчасово закриті.

Пряма мова: "Російські війська перетворюють Маріуполь на руїни, вбивають маріупольців і бомбардують заводи. За жодних умов ці заводи не працюватимуть під російською окупацією".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Маріуполь, у якому перед війною залишилося від 350 тисяч до 400 тисяч осіб щодня зазнає атак і бомбардувань, на нього скидають від 50 до 100 бомб кожної доби. За даними української влади, 80-90% Маріуполя знищено. 
  • Багато жителів міста ховалися багато днів у підвалах. Кількість загиблих невідома. Померлих навіть не могли нормально поховати.
  • Маріупольці намагаються евакуюватися на своїх авто до Бердянська та прилеглих міст, бо автобуси не можуть приїхати до Маріуполя через обстріли.  

Теми: АхметовМаріупольвійнавиробництво
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