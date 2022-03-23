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Ахметов: Металлургические предприятия Мариуполя не будут работать в оккупации

Елена РощинаСреда, 23 марта 2022, 11:07

Украинский миллиардер Ринат Ахметов заявил, что его металлургические предприятия в Мариуполе не будут работать под российской оккупацией.

Источник: Ринат Ахметов в комментарии американской газете "The Wall Street Journal"

Детали: В городе, который уже почти месяц является эпицентром боевых действий на юге Украины, но не сдается, есть два крупных металлургических завода: "Азовсталь" и металлургический комбинат имени Ильича. На них работало порядка 40 тысяч человек.

Владелец заводов, металлургический магнат Ринат Ахметов, сообщил "The Wall Street Journal", что оба завода находятся под контролем Украины, но они временно закрыты.

Прямая речь: "Русские войска превращают Мариуполь в руины, убивают мариупольцев и бомбят заводы. Ни при каких условиях эти заводы не будут работать под российской оккупацией".

Предыстория:

  • Мариуполь, в котором перед войной осталось от 350 тысяч до 400 тысяч человек ежедневно подвергается атакам и бомбардировкам, на него сбрасывают от 50 до 100 бомб каждые сутки. По данным украинских властей, 80-90% Мариуполя уничтожены.
  • Многие жители города прятались много дней в подвалах. Число погибших неизвестно. Умерших даже не могли нормально похоронить.
  • Мариупольцы пытаются выехать на своих авто в Бердянск и близлежащие города, потому что эвакуационные автобусы не могут приехать в Мариуполь из-за обстрелов.

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Темы: АхметовМариупольвойнапроизводство
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