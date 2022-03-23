Ахметов: Металлургические предприятия Мариуполя не будут работать в оккупации

Украинский миллиардер Ринат Ахметов заявил, что его металлургические предприятия в Мариуполе не будут работать под российской оккупацией.

Источник: Ринат Ахметов в комментарии американской газете "The Wall Street Journal"

Детали: В городе, который уже почти месяц является эпицентром боевых действий на юге Украины, но не сдается, есть два крупных металлургических завода: "Азовсталь" и металлургический комбинат имени Ильича. На них работало порядка 40 тысяч человек.

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Владелец заводов, металлургический магнат Ринат Ахметов, сообщил "The Wall Street Journal", что оба завода находятся под контролем Украины, но они временно закрыты.

Прямая речь: "Русские войска превращают Мариуполь в руины, убивают мариупольцев и бомбят заводы. Ни при каких условиях эти заводы не будут работать под российской оккупацией".

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