Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ахметов: Металлургические предприятия Мариуполя не будут работать в оккупации

Елена РощинаСреда, 23 марта 2022, 10:07

Украинский миллиардер Ринат Ахметов заявил, что его металлургические предприятия в Мариуполе не будут работать под российской оккупацией.

Источник: Ринат Ахметов в комментарии американской газете "The Wall Street Journal"

Детали: В городе, который уже почти месяц является эпицентром боевых действий на юге Украины, но не сдается, есть два крупных металлургических завода: "Азовсталь" и металлургический комбинат имени Ильича. На них работало порядка 40 тысяч человек.

Реклама:

Владелец заводов, металлургический магнат Ринат Ахметов, сообщил "The Wall Street Journal", что оба завода находятся под контролем Украины, но они временно закрыты.

Прямая речь: "Русские войска превращают Мариуполь в руины, убивают мариупольцев и бомбят заводы. Ни при каких условиях эти заводы не будут работать под российской оккупацией".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Мариуполь, в котором перед войной осталось от 350 тысяч до 400 тысяч человек ежедневно подвергается атакам и бомбардировкам, на него сбрасывают от 50 до 100 бомб каждые сутки. По данным украинских властей, 80-90% Мариуполя уничтожены.
  • Многие жители города прятались много дней в подвалах. Число погибших неизвестно. Умерших даже не могли нормально похоронить.
  • Мариупольцы пытаются выехать на своих авто в Бердянск и близлежащие города, потому что эвакуационные автобусы не могут приехать в Мариуполь из-за обстрелов.

Темы: АхметовМариупольвойнапроизводство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Ахметов
У Ахметова начали производство макетов военной техники, вводящих врага в заблуждение
Энергокомпания Ахметова рассчитывает на государственные кредиты для восстановления ТЭС
"Метинвест" Ахметова рассчитался по облигациям 2023 года
Последние новости
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
Все новости...
Реклама: