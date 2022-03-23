Держдума РФ визнала військових, які воюють в Україні, ветеранами

Держдума Росії ухвалила закон про визнання російських військових, які беруть участь у нападі на Україну, ветеранами – законопроєкт прийняли за одне засідання.

Джерело: російське пропагандистське видання РБК

Деталі: Законопроєкт був запропонований "Єдиною Росією".

Держдума прийняла його за одне засідання одразу у трьох читаннях.

Фото РБК

За проголосувало 422 депутати (загалом у Держдумі 450 депутатів – ред.).