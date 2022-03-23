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Держдума РФ визнала військових, які воюють в Україні, ветеранами

Ірина БалачукСереда, 23 березня 2022, 10:18
Держдума РФ визнала військових, які воюють в Україні, ветеранами
Фото rg.ru

Держдума Росії ухвалила закон про визнання російських військових, які беруть участь у нападі на Україну, ветеранами – законопроєкт прийняли за одне засідання.

Джерело: російське пропагандистське видання РБК

Деталі: Законопроєкт був запропонований "Єдиною Росією".

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Держдума прийняла його за одне засідання одразу у трьох читаннях. 

 
Фото РБК

За проголосувало 422 депутати (загалом у Держдумі 450 депутатів – ред.).

Теми: Росіявійназаконодавство
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