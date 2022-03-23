Польща вишле близько 40 російських дипломатів за шпигунство - ЗМІ

Польща вишле з країни близько 40 російських дипломатів за їхню діяльність, несумісну зі статусом дипломата - тобто за шпигунство.

Про це стало відомо виданню Onet з урядових джерел, повідомляє "Європейська правда".

За отриманими даними, посла РФ у Польщі Сергєя Андрєєва із цього приводу в середу вранці терміново викликали до штаб-квартири польського МЗС.

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Список російських дипломатів, які, на думку польської влади, вели на території Польщі несумісну з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини діяльність, налічує близько 40 прізвищ.

До них належать, зокрема, співробітники посольства Росії у Варшаві.

За словами інформаторів видання, усі ці дипломати становили загрозу безпеці Республіки Польща, а їхню діяльність можна вважати актами шпигунства на користь іноземної держави.

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Ця інформація офіційно має бути оприлюднена Міністерством закордонних справ у середу вдень.

Раніше повідомлялося, що у вівторок в інтернеті поширили фото російського посольства у Варшаві, над яким здіймається дим.