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Польща вишле близько 40 російських дипломатів за шпигунство - ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 23 березня 2022, 11:23

Польща вишле з країни близько 40 російських дипломатів за їхню діяльність, несумісну зі статусом дипломата - тобто за шпигунство.

Про це стало відомо виданню Onet з урядових джерел, повідомляє "Європейська правда".

За отриманими даними, посла РФ у Польщі Сергєя Андрєєва із цього приводу в середу вранці терміново викликали до штаб-квартири польського МЗС.

Список російських дипломатів, які, на думку польської влади, вели на території Польщі несумісну з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини діяльність, налічує близько 40 прізвищ. 

До них належать, зокрема, співробітники посольства Росії у Варшаві.

За словами інформаторів видання, усі ці дипломати становили загрозу безпеці Республіки Польща, а їхню діяльність можна вважати актами шпигунства на користь іноземної держави.

Ця інформація офіційно має бути оприлюднена Міністерством закордонних справ у середу вдень.

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Раніше повідомлялося, що у вівторок в інтернеті поширили фото російського посольства у Варшаві, над яким здіймається дим.

Теми: ПольщаРосіядипломатичні відносини
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