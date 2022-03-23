Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Польща вишле близько 40 російських дипломатів за шпигунство - ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 23 березня 2022, 10:23

Польща вишле з країни близько 40 російських дипломатів за їхню діяльність, несумісну зі статусом дипломата - тобто за шпигунство.

Про це стало відомо виданню Onet з урядових джерел, повідомляє "Європейська правда".

За отриманими даними, посла РФ у Польщі Сергєя Андрєєва із цього приводу в середу вранці терміново викликали до штаб-квартири польського МЗС.

Реклама:

Список російських дипломатів, які, на думку польської влади, вели на території Польщі несумісну з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини діяльність, налічує близько 40 прізвищ. 

До них належать, зокрема, співробітники посольства Росії у Варшаві.

За словами інформаторів видання, усі ці дипломати становили загрозу безпеці Республіки Польща, а їхню діяльність можна вважати актами шпигунства на користь іноземної держави.

ВІДЕО ДНЯ

Ця інформація офіційно має бути оприлюднена Міністерством закордонних справ у середу вдень.

Раніше повідомлялося, що у вівторок в інтернеті поширили фото російського посольства у Варшаві, над яким здіймається дим.

Теми: ПольщаРосіядипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 53 пасажирами перекинувся у Словаччині – ЗМІ

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Польща
Голова парламенту Словаччини підтримав заборону зерна з України
Профільний єврокомісар – за продовження заборони агроекспорту з України 
Сейм Польщі затвердив склад скандальної комісії з розслідування впливу РФ
Останні новини
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 53 пасажирами перекинувся у Словаччині – ЗМІ
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
Усі новини...
Реклама: