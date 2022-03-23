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Польша вышлет около 40 российских дипломатов за шпионаж - СМИ

"Европейская правда"Среда, 23 марта 2022, 11:23

Польша вышлет из страны около 40 российских дипломатов за их деятельность, несовместимую со статусом дипломата – то есть за шпионаж.

Об этом стало известно изданию Onet из правительственных источников, сообщает "Европейская правда".

По полученным данным, посла РФ в Польше Сергея Андреева на этот счет в среду утром срочно вызвали в штаб-квартиру польского МИД.

Список российских дипломатов, которые, по мнению польских властей, вели на территории Польши несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях деятельность, насчитывает около 40 фамилий.

К ним относятся, в частности, сотрудники посольства России в Варшаве.

По словам информаторов издания, все эти дипломаты представляли угрозу безопасности Республики Польша, а их деятельность можно считать актами шпионажа в пользу иностранного государства.

Эта информация официально должна быть обнародована Министерством иностранных дел в среду днем.

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Позже представитель Агентства внутренней безопасности Польши Станислав Жарин подтвердил, что власти страны составили список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже.

Ранее сообщалось, что во вторник в интернете было распространено фото российского посольства в Варшаве, над которым поднимается дым.

Темы: ПольшаРосcиядипломатические отношения
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