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Росія звинувачує Україну в затягуванні переговорів та "постійній зміні позицій"

Роман ПетренкоСереда, 23 березня 2022, 11:39

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що нібито українська сторона на переговорах "постійно змінює свою позицію".

Джерело: Лавров, якого цитують росЗМІ

Пряма мова Лаврова: "Українська сторона на переговорах із Росією постійно змінює свою позицію.

Заяви Києва щодо проведення референдуму націлені на те, щоб затягнути переговорний процес".

Деталі: Лавров також заявив, що США хочуть максимально довго "тримати Росію у стані бойових дій" та продовжувати постачання зброї в Україну.

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Теми: Росіявійнапропаганда
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