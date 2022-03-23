Росія звинувачує Україну в затягуванні переговорів та "постійній зміні позицій"

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що нібито українська сторона на переговорах "постійно змінює свою позицію".

Джерело: Лавров, якого цитують росЗМІ

Пряма мова Лаврова: "Українська сторона на переговорах із Росією постійно змінює свою позицію.

Заяви Києва щодо проведення референдуму націлені на те, щоб затягнути переговорний процес".

Деталі: Лавров також заявив, що США хочуть максимально довго "тримати Росію у стані бойових дій" та продовжувати постачання зброї в Україну.