Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія звинувачує Україну в затягуванні переговорів та "постійній зміні позицій"

Роман ПетренкоСереда, 23 березня 2022, 10:39

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що нібито українська сторона на переговорах "постійно змінює свою позицію".

Джерело: Лавров, якого цитують росЗМІ

Пряма мова Лаврова: "Українська сторона на переговорах із Росією постійно змінює свою позицію.

Реклама:

Заяви Києва щодо проведення референдуму націлені на те, щоб затягнути переговорний процес".

Деталі: Лавров також заявив, що США хочуть максимально довго "тримати Росію у стані бойових дій" та продовжувати постачання зброї в Україну.

Теми: Росіявійнапропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 53 пасажирами перекинувся у Словаччині – ЗМІ

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Російський олігарх Фрідман не захотів відповісти, чи Путін воєнний злочинець
Росіяни заявили, що розгорнули ракетний комплекс "Сармат", яким лякав Путін
Буданов: Серед тих, хто керує Росією, одиниці виступають за війну
Останні новини
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 53 пасажирами перекинувся у Словаччині – ЗМІ
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
Усі новини...
Реклама: