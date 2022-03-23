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Россия обвиняет Украину в затягивании переговоров и "постоянном изменении позиций"

Роман ПетренкоСреда, 23 марта 2022, 10:39

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что якобы украинская сторона на переговорах "постоянно меняет свою позицию".

Источник: Лавров, которого цитируют росСМИ

Прямая речь Лаврова: "Украинская сторона на переговорах с Россией постоянно меняет свою позицию.

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Заявления Киева о проведении референдума нацелены на то, чтобы затянуть переговорный процесс".

Детали: Лавров также заявил, что США хотят максимально долго "держать Россию в состоянии боевых действий" и продолжать поставки оружия в Украину.

Темы: Росcиявойнапропаганда
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