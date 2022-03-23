Россия обвиняет Украину в затягивании переговоров и "постоянном изменении позиций"
Среда, 23 марта 2022, 10:39
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что якобы украинская сторона на переговорах "постоянно меняет свою позицию".
Источник: Лавров, которого цитируют росСМИ
Прямая речь Лаврова: "Украинская сторона на переговорах с Россией постоянно меняет свою позицию.
Реклама:
Заявления Киева о проведении референдума нацелены на то, чтобы затянуть переговорный процесс".
Детали: Лавров также заявил, что США хотят максимально долго "держать Россию в состоянии боевых действий" и продолжать поставки оружия в Украину.