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Зеленський звернувся до Японії: Потрібне ембарго на торгівлю з Росією

Валентина РоманенкоСереда, 23 березня 2022, 10:39
Зеленський звернувся до Японії: Потрібне ембарго на торгівлю з Росією
Володимир Зеленський. фото ОП

Президент України Володимир Зеленський подякував Японії за підтримку і закликав посилити економічний тиск на Росію, щоб вона припинила війну в Україні.

Джерело: глава держави у відеозверненні до парламенту Японії

Пряма мова: "Я вдячний вашій державі за принципову позицію у такий історичний момент. За реальну допомогу Україні. Ви стали першими в Азії, хто почав дійсно сильно тиснути на Росію для відновлення миру. Хто підтримав санкції проти Росії. І я закликаю вас продовжувати це робити.

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Закликаю обʼєднувати зусилля держав Азії – ваших партнерів, щоб стабілізувати ситуацію.

Щоб Росія шукала мир. І зупинила цунамі свого жорстокого вторгення в Україну.

Потрібне ембарго на торгівлю з Росією. Потрібно забирати компанії з російського ринку, щоб гроші не йшли на російську армію. Потрібно ще більше допомагати нашій державі, нашим захисникам, які зупиняють російські війська...

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У цінностях ми з вами схожі – попри шалену відстань між нашими країнами. Відстань, якої, насправді, не існує. Бо в нас однаково тепло у серцях. Завдяки спільним зусиллям, завдяки ще більшому тиску на Росію – ми прийдемо до миру. І зможемо відбудувати нашу країну. Реформувати міжнародні інституції.

Впевнений, що Японія буде з нами тоді – так само, як і зараз. У нашій антивоєнній коаліції. У цей вирішальний час для всіх нас".

Теми: ЗеленськийЯпонія
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