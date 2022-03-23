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Зеленский обратился к Японии: Необходимо эмбарго на торговлю с Россией

Валентина РоманенкоСреда, 23 марта 2022, 10:39
Зеленский обратился к Японии: Необходимо эмбарго на торговлю с Россией
Владимир Зеленский. фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Японию за поддержку и призвал усилить экономическое давление на Россию, чтобы она прекратила войну в Украине.

Источник: глава государства в видеообращении к парламенту Японии

Прямая речь: "Я благодарен вашему государству за принципиальную позицию в такой исторический момент. За реальную помощь Украине. Вы стали первыми в Азии, кто начал действительно сильно давить на Россию для возобновления мира. Кто поддержал санкции против России. И я призываю вас продолжать это делать.

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Призываю объединять усилия стран Азии – ваших партнеров, чтобы стабилизировать ситуацию.

Чтобы Россия искала мира. И остановила цунами своего жестокого вторжения в Украину.

Необходимо эмбарго для торговли с Россией. Нужно забирать компании с российского рынка, чтобы деньги не шли на российскую армию. Нужно еще больше помогать нашему государству, нашим защитникам, останавливающим российские войска...

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В ценностях мы с вами похожи – несмотря на безумное расстояние между нашими странами. Расстояние, которого на самом деле не существует. Потому что у нас одинаково тепло в сердцах. Благодаря общим усилиям, еще большему давлению на Россию – мы придем к миру. И сможем отстроить нашу страну. Реформировать международные институты.

Уверен, что Япония будет с нами тогда – так же, как сейчас. В нашей антивоенной коалиции. В это решающее время для нас всех".

Темы: ЗеленскийЯпония
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