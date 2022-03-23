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На Сумщині вже друга колона ворога розвернулась і поїхала геть, але ситуація складна - голова ОВА

Євген Руденко, Валентина РоманенкоСереда, 23 березня 2022, 11:42
На Сумщині вже друга колона ворога розвернулась і поїхала геть, але ситуація складна - голова ОВА
розбита ворожа колона на Сумщині. ілюстративне фото

На Сумщині тривають бої, українські військові знищують ворожу техніку, водночас є і факт, коли росіяни самі розвернули колону та поїхали геть.

Джерело: голова Сумської ОДА/ОВА Дмитро Живицький в спільному ефірі телеканалів

Пряма мова: "Сьогодні були обстріли в Конотопському районі, але не можу говорити, які громади. Ситуація по області ускладнюється, але точково знищуються колони ворога, бронетехніка. Деякі підрозділи РФ розвертаються, йдуть назад. Це вже у нас такий другий випадок організованої відмови та виїзду російських військових, які не хочуть брати участь у геноциді українців".

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Деталі: Живицький повідомив, що в деяких населених пунктах області йдуть бої. Продовжуються обстріли південного передмістя Сум. Працюють ворожі "Гради".

Дуже часто вони виставлені і б’ють практично по одних й тих самих напрямка. Незрозуміло, навіщо: там приватні будинки, житлова забудова, каже голова ОВА.

У вівторок точилися бої в Тростянецькій громаді, навколо самого міста. Була велика пожежа на одному з підприємств, вона продовжується і зараз, тому що немає можливості доїхати туди рятувальникам.

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Пряма мова: "Окупанти забрали всі чотири пожежні машини в Тростянці. Також забрали автомобілі екстреної швидкої допомоги. Міську лікарню обстріляли з танків.

Продовжують обстрілювати людей. Вчора вбили літню жінку, вони з чоловіком вдвох по польовій дорозі їхали самостійно до лікарні, бо не працює екстрена допомога, її неможливо викликати. Пункт екстреної допомоги знищений. Вони відкрили прицільний вогонь. Чоловік важко поранений, жінка загинула.

В Тростянці немає можливості ховати померлих. Морг без електроенергії. Місцевим не дають ховати своїх загиблих близьких".

Теми: Сумська областьвійна
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