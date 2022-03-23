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На Сумщине уже вторая колонна врага развернулась и уехала, но ситуация сложная - голова ОВА

Евгений Руденко, Валентина РоманенкоСреда, 23 марта 2022, 12:42
разбитая вражеская колонна в Сумской области. иллюстративное фото

В Сумской области продолжаются бои, украинские военные уничтожают вражескую технику, в то же время есть и факт, когда россияне сами развернули колонну и уехали.

Источник: глава Сумской ОГА/ОВА Дмитрий Живицкий в совместном эфире телеканалов

Прямая речь: "Сегодня были обстрелы в Конотопском районе, но не могу говорить, какие общины. Ситуация по области усложняется, но точечно уничтожаются колонны врага, бронетехника. Некоторые подразделения РФ разворачиваются, уходят. Это уже у нас такой второй случай организованного отказа выезда российских военных, которые не желают участвовать в геноциде украинцев".

Детали: Живицкий сообщил, что в некоторых населенных пунктах области идут бои. Продолжаются обстрелы южного пригорода Сум. Работают вражеские "Грады".

Очень часто они выставлены и бьют практически по одним и тем же направлениям. Непонятно зачем: там частные дома, жилая застройка, говорит председатель ОВА.

Во вторник шли бои в Тростянецкой общине, вокруг самого города. Был большой пожар на одном из предприятий, он продолжается и сейчас, потому что нет возможности доехать туда спасателям.

Прямая речь: "Оккупанты забрали все четыре пожарные машины в Тростянце. Также забрали автомобили экстренной скорой помощи. Городскую больницу обстреляли из танков.

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Продолжают обстреливать людей. Вчера убили пожилую женщину, они с мужем вдвоем по полевой дороге ехали самостоятельно в больницу, потому что не работает экстренная помощь, ее невозможно вызвать. Пункт экстренной помощи уничтожен. Они открыли прицельный огонь. Мужчина тяжело ранен, женщина погибла.

В Тростянце нет возможности хоронить усопших. Морг без электроэнергии. Местным не дают хоронить своих погибших близких.

Темы: Сумская областьвойна
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