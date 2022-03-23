Росіяни викрали директора Херсонського театру, який є депутатом облради

Російські військові викрали голову Херсонського музично-драматичного театру Олександра Книгу, який проживає в Олешках і є депутатом Херсонської обласної ради.

Джерело: мер міста Олешки Євген Рищук у відеозверненні, опублікованому у Facebook, Міністерство культури та інформаційної політики України

Пряма мова Рищука: "День у нас почався з неприємностей. Було заарештовано Олександра Книгу, директора Херсонського обласного музично-драматичного театру, мешканця нашого міста. Повезли в незрозумілому напрямку.

Я бачу, що все більше людей забирають. Якщо й до мене дійде черга, то знайте, що всі служби працюють, все відпрацьовано, паніки в місті не буде".

Деталі: Міністерство культури та інформаційної політики України повідомило, що "вранці російські терористи у притаманній ім фашистській манері викрали і вивезли у невідомому напрямку директора Херсонського обласного музично-драматичного театру і депутата Херсонської облради Олександра Книгу".

Олександр Книга є засновником одного з найвідоміших міжнародних театральних фестивалів в Україні – "Мельпомена Таврії".

"Закликаємо світову культурну спільноту докласти усіх можливих і неможливих зусиль для його якнайшвидшого звільнення! Про це має знати увесь світ!", – закликав Мінкульт.

Довідка: Олександр Книга – генеральний директор Херсонського академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша, очільник Євразійської театральної асоціації, депутат Херсонської обласної ради.

Він також є заслуженим діячем мистецтв України, народним артистом України і членом Національної спілки театральних діячів України.