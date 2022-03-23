Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни викрали директора Херсонського театру, який є депутатом облради

Олена РощінаСереда, 23 березня 2022, 12:47
Олександр Книга, фото Мінкульту

Російські військові викрали голову Херсонського музично-драматичного театру Олександра Книгу, який проживає в Олешках і є депутатом Херсонської обласної ради.  

Джерело: мер міста Олешки Євген Рищук у відеозверненні, опублікованому у FacebookМіністерство культури та інформаційної політики України

Пряма мова Рищука: "День у нас почався з неприємностей. Було заарештовано Олександра Книгу, директора Херсонського обласного музично-драматичного театру, мешканця нашого міста. Повезли в незрозумілому напрямку. 

Я бачу, що все більше людей забирають. Якщо й до мене дійде черга, то знайте, що всі служби працюють, все відпрацьовано, паніки в місті не буде".

Деталі:  Міністерство культури та інформаційної політики України повідомило, що "вранці російські терористи у притаманній ім фашистській манері викрали і вивезли у невідомому напрямку директора Херсонського обласного музично-драматичного театру і депутата Херсонської облради Олександра Книгу". 

Олександр Книга є засновником одного з найвідоміших міжнародних театральних фестивалів в Україні – "Мельпомена Таврії".

"Закликаємо світову культурну спільноту докласти усіх можливих і неможливих зусиль для його якнайшвидшого звільнення! Про це має знати увесь світ!", – закликав Мінкульт. 

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Довідка: Олександр Книга – генеральний директор Херсонського академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша, очільник Євразійської театральної асоціації, депутат Херсонської обласної ради.

Він також є заслуженим діячем мистецтв України, народним артистом України і членом Національної спілки театральних діячів України.

Теми: Херсонська область
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У понеділок у Києві відключать опалення

На ЧАЕС змогли частково замінити персонал, який був у заручниках у росіян

фото Захисники звільнили Гусарівку на Харківщині

Нафтобаза в Дубно знищена вщент після ракетного удару – ОДА

Зведення Генштабу: На двох напрямках ЗСУ відбили 7 ворожих атак

"Нагірного Карабаху" не існує: Азербайджан нагадав Росії, чия це територія

Усі новини...
Херсонська область
NYT: Росія вивела більшість своїх гелікоптерів з Чорнобаївки
На Херсонщині викрали старосту села
Херсонщина: російські окупанти викрали мера й активіста Берислава
Останні новини
13:37
На Миколаївщині окупанти за добу поранили 30 людей
13:30
Львівська нафтобаза теж повністю знищена російською ракетою – ОДА
13:23
Росія переміщує частину військ у Білорусь - зведення Генштабу
13:19
США не мають стратегії зміни режиму в Росії – Блінкен
13:11
Найбільші банки Японії зупинили доларові операції зі "Сбєрбанком"
13:10
На Запоріжжі заборонили рух маломірних суден і рибальство на Дніпрі і водосховищах
12:57
Німеччина зареєструвала понад 260 тисяч біженців з України
12:53
Як припинити турбуватися і почати ненавидіти – Михайло Кригель
12:50
Війна Росії та України призведе до голоду на Близькому Сході – голова МВФ
12:49
За період війни руйнувань зазнали майже 50% громад Київщини
Усі новини...