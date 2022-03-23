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Россияне похитили директора Херсонского театра, который является депутатом облсовета

Елена РощинаСреда, 23 марта 2022, 11:47
Россияне похитили директора Херсонского театра, который является депутатом облсовета
Александр Книга, фото Минкульта

Российские военные похитили главу Херсонского музыкально-драматического театра Александра Книгу, который проживает в Олешках и является депутатом Херсонского областного совета.

Источник: мэр города Олешки Евгений Рыщук в видеообращении, опубликованном в Facebook, Министерство культуры и информационной политики Украины

Прямая речь Рищука: "День у нас начался с неприятностей. Был арестован Александр Книга, директор Херсонского областного музыкально-драматического театра, житель нашего города. Увезли в непонятном направлении.

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Я вижу, что все больше людей забирают. Если и до меня дойдет очередь, знайте, что все службы работают, все отработано, паники в городе не будет".

Детали: Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что "утром российские террористы в присущей им фашистской манере похитили и вывезли в неизвестном направлении директора Херсонского областного музыкально драматического театра и депутата Херсонского облсовета Александра Книгу".

Александр Книга является основателем одного из известнейших международных театральных фестивалей в Украине – "Мельпомена Таврии".

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"Призываем мировое культурное сообщество приложить все возможные и невозможные усилия для его скорейшего освобождения! Об этом должен знать весь мир!", – призвал Минкульт.

Справка: Александр Книга – генеральный директор Херсонского академического музыкально-драматического театра им. М. Кулиша, глава Евразийской театральной ассоциации, депутат Херсонского областного совета.

Он также является заслуженным деятелем искусств Украины, народным артистом Украины и членом Национального союза театральных деятелей Украины.

Темы: Херсонская область
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