Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сили оборони України стримують просування ворога, подекуди змушують відступити - зведення

Валентина РоманенкоСереда, 23 березня 2022, 11:57
Сили оборони України стримують просування ворога, подекуди змушують відступити - зведення

Сили оборони України в окремих районах проводять стабілізаційну операцію, стримують просування ворога, на окремих напрямках змушують противника відійти.

Джерело: денне зведення Генштабу

Деталі: На Волинському напрямку активних дій противника не виявлено. Частково підтверджується повернення окремих підрозділів республіки Білорусь до пунктів постійної дислокації. При цьому, режим Лукашенка продовжує утримувати значне угруповання військ поблизу державного кордону України.

Реклама:

На Поліссі окупанти намагаються закріпитися на досягнутих рубежах, здійснюють перегрупування після отриманих втрат. Загарбники намагалися просунутись в район населеного пункту Тетерівське, проте, через обмежені сили, успіху не мали та були змушені відійти. Триває повітряна розвідка, нарощуються засоби протиповітряної оборони та здійснюється мінування підступів до позицій своїх військ.

На Сіверщині, через невдалу спробу блокувати Чернігів, противник намагається відновитися після значних втрат і організувати логістичне забезпечення своїх підрозділів.

На Броварському напрямку окупанти продовжують інженерні роботи, мінують місцевість і цивільні об’єкти. Ворог продовжує утримувати блокпости на шляхах логістичного забезпечення в районах н.п. Новий Биків, Лосинівка. Велика Дорога, Монастирище, Берестовець, Прохори, Талалаївка, Макіївка.

ВІДЕО ДНЯ

На Слобожанському напрямку підрозділи російських окупантів зосереджують зусилля на блокуванні міст Харків та Суми та відновленні втрат особового складу.

В результаті боїв в районі Ізюма силами оборони України знищено до 60 відсотків особового складу і військової техніки окупаційних підрозділів.

На Донецькому напрямку метою збройних сил РФ залишається встановлення контролю над Рубіжним, Сєверодонецьком, Попасною, Верхньоторецьким, Мар’їнкою та Маріуполем. Успіхів ворог не має, несе втрати, намагається наростити угруповання перекиданням додаткових сил в район Ізвариного та проведенням примусової мобілізації цивільного населення так званих "республік" на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Читайте також: Резніков звернувся до жителів ОРДЛО: Скоро кількість убитих піде на тисячі, збережіть життя!

На Таврійському напрямку суттєвих змін не виявлено. На тимчасово окупованій території АР Крим, в районі Джанкоя, зафіксовано прибуття та зосередження особового складу і військової техніки підрозділів збройних сил російської федерації.

На Південнобузькому напрямку противник активних дій не веде, посилює інженерне обладнання позицій.

Теми: війнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 53 пасажирами перекинувся у Словаччині – ЗМІ

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
війна
Командувач угруповання "Таврія": Є просування на напрямку, ворога відкидаємо
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
Останні новини
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 53 пасажирами перекинувся у Словаччині – ЗМІ
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
Усі новини...
Реклама: