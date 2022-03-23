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Силы обороны Украины сдерживают продвижение врага, кое-где заставляют отступить - сводка

Валентина РоманенкоСреда, 23 марта 2022, 12:57

Силы обороны Украины в отдельных районах проводят стабилизационную операцию, сдерживают продвижение врага, в отдельных направлениях заставляют противника отойти.

Источник: дневная сводка Генштаба

Детали: На Волынском направлении активных действий противника не обнаружено. Частично подтверждается возврат отдельных подразделений республики Беларусь в пункты постоянной дислокации. При этом режим Лукашенко продолжает удерживать значительную группировку войск вблизи государственной границы Украины.

На Полесье оккупанты пытаются закрепиться на достигнутых рубежах, осуществляют перегруппировку после полученных потерь. Захватчики пытались продвинуться в район населенного пункта Тетеревское, однако, из-за ограниченных сил, успеха не имели и были вынуждены отойти. Продолжается воздушная разведка, наращиваются средства противовоздушной обороны и осуществляется минирование подступов к позициям своих войск.

В Северском регионе, из-за неудачной попытки блокировать Чернигов, противник пытается восстановиться после значительных потерь и организовать логистическое обеспечение своих подразделений.

На Броварском направлении оккупанты продолжают инженерные работы, минируют местность и гражданские объекты. Враг продолжает удерживать блокпосты на путях логистического обеспечения в районах н.п. Новый Быков, Лосиновка. Большая Дорога, Монастырище, Берестовец, Прохоры, Талалаевка, Макеевка.

На Слобожанском направлении подразделения российских оккупантов сосредотачивают усилия на блокировании городов Харькова и Сум и восстановлении потерь личного состава.

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В результате боев в районе Изюма силами обороны Украины уничтожены до 60 процентов личного состава и военной техники оккупационных подразделений.

На Донецком направлении целью вооруженных сил РФ остается установление контроля над Рубежным, Северодонецком, Попасной, Верхнеторецким, Марьинкой и Мариуполем. Успехов враг не имеет, несет потери, пытается нарастить группировку пребрасыванием дополнительных сил в район Извариного и проведением принудительной мобилизации гражданского населения так называемых "республик" на временно оккупированных территориях Донбасса.

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На Таврическом направлении существенных изменений не обнаружено. На временно оккупированной территории АР Крым в районе Джанкоя зафиксировано прибытие и сосредоточение личного состава и военной техники подразделений вооруженных сил Российской Федерации.

На Южнобужском направлении противник активных действий не ведет, усиливает инженерное оборудование позиций.

Темы: войнаГенштаб
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