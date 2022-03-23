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Силы обороны Украины сдерживают продвижение врага, кое-где заставляют отступить - сводка

Валентина РоманенкоСреда, 23 марта 2022, 11:57
Силы обороны Украины сдерживают продвижение врага, кое-где заставляют отступить - сводка

Силы обороны Украины в отдельных районах проводят стабилизационную операцию, сдерживают продвижение врага, в отдельных направлениях заставляют противника отойти.

Источник: дневная сводка Генштаба

Детали: На Волынском направлении активных действий противника не обнаружено. Частично подтверждается возврат отдельных подразделений республики Беларусь в пункты постоянной дислокации. При этом режим Лукашенко продолжает удерживать значительную группировку войск вблизи государственной границы Украины.

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На Полесье оккупанты пытаются закрепиться на достигнутых рубежах, осуществляют перегруппировку после полученных потерь. Захватчики пытались продвинуться в район населенного пункта Тетеревское, однако, из-за ограниченных сил, успеха не имели и были вынуждены отойти. Продолжается воздушная разведка, наращиваются средства противовоздушной обороны и осуществляется минирование подступов к позициям своих войск.

В Северском регионе, из-за неудачной попытки блокировать Чернигов, противник пытается восстановиться после значительных потерь и организовать логистическое обеспечение своих подразделений.

На Броварском направлении оккупанты продолжают инженерные работы, минируют местность и гражданские объекты. Враг продолжает удерживать блокпосты на путях логистического обеспечения в районах н.п. Новый Быков, Лосиновка. Большая Дорога, Монастырище, Берестовец, Прохоры, Талалаевка, Макеевка.

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На Слобожанском направлении подразделения российских оккупантов сосредотачивают усилия на блокировании городов Харькова и Сум и восстановлении потерь личного состава.

В результате боев в районе Изюма силами обороны Украины уничтожены до 60 процентов личного состава и военной техники оккупационных подразделений.

На Донецком направлении целью вооруженных сил РФ остается установление контроля над Рубежным, Северодонецком, Попасной, Верхнеторецким, Марьинкой и Мариуполем. Успехов враг не имеет, несет потери, пытается нарастить группировку пребрасыванием дополнительных сил в район Извариного и проведением принудительной мобилизации гражданского населения так называемых "республик" на временно оккупированных территориях Донбасса.

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На Таврическом направлении существенных изменений не обнаружено. На временно оккупированной территории АР Крым в районе Джанкоя зафиксировано прибытие и сосредоточение личного состава и военной техники подразделений вооруженных сил Российской Федерации.

На Южнобужском направлении противник активных действий не ведет, усиливает инженерное оборудование позиций.

Темы: войнаГенштаб
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