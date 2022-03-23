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В ОП назвали цікавим "зникнення" Шойгу, Герасимова й інших: лишився Лавров

Катерина ТищенкоСереда, 23 березня 2022, 13:11
Шойгу і Герасімов

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав "цікавим інформаційним нюансом" зникнення з публічного простору ключових фігурантів силового блоку Росії й економістів.

Джерело: Подоляк у Telegram

Пряма мова: "Цікавий інформаційний нюанс. Уже близько двох тижнів у федеральних ефірах РФ та на публічних протокольних заходах немає двох ключових фігурантів силового блоку Росії – міністра Шойгу та начштабу Герасимова.

Зникли. Немає також системних і важливих протокольних заяв інших важковаговиків, включно з головами спецслужб Патрушевим, Бортниковим, Наришкіним. Також зникли з обов'язкових протоколів. Гучніше, ніж зазвичай, мовчать економісти – прем'єр Мішустін, голова ЦБ Набіулліна, міністр Решетніков. Словом, усі намертво зникли навіть із публічного протокольного простору".

Деталі: За словами Подоляка, у російському публічному просторі залишився тільки глава МЗС Сергій Лавров, "який намагається на зовнішніх ринках довести, що якщо Росія не вбиватиме мирних громадян України, то Європа може задумати погане" і прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, "який періодично щиро вірить, що все "за планом спецоперації" і тому обов'язково необхідно отримати для РФ п'ятий пакет санкцій із нафтовим ембарго та закриттям світових портів".

Також, зазначив радник голови ОП, залишилися класичні російські пропагандисти, "які продовжують наговорювати собі на цілком конкретні юридичні претензії "після"".

"Цікава тиша", - додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Російські ЗМІ у середу звернули увагу на те, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу перестав з'являтися у публічному просторі з 11 березня, тобто його не видно 12 днів із 28, поки триває війна в Україні.

Також після 11 березня не повідомлялося і про заходи за участю глави генштабу Росії Валерія Герасимова.

Теми: Офіс президентаРосіявійна
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