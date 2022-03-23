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В ОП назвали интересным "исчезновение" Шойгу, Герасимова и других: остался Лавров

Катерина ТищенкоСреда, 23 марта 2022, 12:11
В ОП назвали интересным исчезновение Шойгу, Герасимова и других: остался Лавров
Шойгу и Герасимов

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "интересным информационным нюансом" исчезновение из публичного пространства ключевых фигурантов силового блока России и экономистов.

Источник: Подоляк в Telegram

Прямая речь: "Интересный информационный нюанс. Уже около двух недель в федеральных эфирах РФ и на публичных протоколах нет двух ключевых фигурантов силового блока России – министра Шойгу и начштаба Герасимова.

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Исчезли. Нет также системных и важных протокольных заявлений других тяжеловесов, включая глав спецслужб Патрушева, Бортникова, Нарышкина. Также исчезли из обязательных протоколов. Громче, чем обычно, молчат экономисты – премьер Мишустин, глава ЦБ Набиуллина, министр Решетников. Словом, все намертво исчезли даже из публичного протокольного пространства".

Детали: По словам Подоляка, в российском публичном пространстве остался только глава МИД Сергей Лавров, "который пытается на внешних рынках доказать, что если Россия не будет убивать мирных граждан Украины, то Европа может задумать плохое" и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "который периодически искренне верит, что все "по плану спецоперации" и поэтому обязательно необходимо получить для РФ пятый пакет санкций с нефтяным эмбарго и закрытием мировых портов".

Также, отметил советник главы ОП, остались классические российские пропагандисты, "продолжающие наговаривать себе вполне конкретные юридические претензии "после"".

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"Интересная тишина", – добавил он.

Что предшествовало: Российские СМИ в среду обратили внимание на то, что министр обороны РФ Сергей Шойгу перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта, то есть его не видно 12 дней из 28, пока идет война в Украине.

Также после 11 марта не сообщалось и о мерах с участием главы генштаба России Валерия Герасимова.

Темы: Офис президентаРосcиявойна
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