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Канцлер Шольц: НАТО не стане стороною війни в Україні

Середа, 23 березня 2022, 12:28

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наполягає, що НАТО не стане учасником війни в Україні.

Про це Шольц заявив у середу у своєму офіційному Twitter-каналі.

"Щодня мені стурбовано пишуть громадяни і громадянки: чи не буде тут у нас війни? На це запитання може бути лише одна відповідь: за 80 років ми уникли немислимого, так і маємо залишатися! НАТО не стане стороною війни в Україні", - заявив Шольц.

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Нагадаємо, уряд Польщі раніше заявив, що готується представити ідею миротворчої місії в Україні на саміті НАТО та на зустрічі Європейської ради, які відбудуться 24 березня.

Наразі міністерство оборони Польщі працює над проєктом створення миротворчої місії НАТО в Україні, але президент Анджей Дуда може відхилити документ, якщо не отримає "зелене світло" від США.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров у середу заявив, що відправка миротворців в Україну може призвести до прямого зіткнення між Росією та НАТО.

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Теми: НімеччинаРосія
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