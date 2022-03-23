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Канцлер Шольц: НАТО не станет стороной войны в Украине

Среда, 23 марта 2022, 12:28

Канцлер Германии Олаф Шольц настаивает, что НАТО не станет участником войны в Украине.

Об этом Шольц заявил в среду в своем официальном Twitter-канале.

"Ежедневно мне озабочено пишут граждане и гражданки: не будет ли здесь у нас войны? На этот вопрос может быть только один ответ: за 80 лет мы избежали немыслимого, так и должно оставаться! НАТО не станет стороной войны в Украине", - заявил Шольц.

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Напомним, правительство Польши ранее заявило, что готовится представить идею миротворческой миссии в Украине на саммите НАТО и на встрече Европейского совета, которые состоятся 24 марта.

Министерство обороны Польши работает над проектом создания миротворческой миссии НАТО в Украине, но президент Анджей Дуда может отклонить документ, если не получит "зеленый свет" от США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду заявил, что отправка миротворцев в Украину может привести к прямому столкновению между Россией и НАТО.

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Темы: ГерманияРосcия
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