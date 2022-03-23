90% українців вважають, що оплатити відбудову України після війни має Росія

Росія має компенсувати економічні та інфраструктурні втрати України через війну, так вважають 90% українців згідно з соціологією.

Джерело: опитування групи "Рейтинг"

Деталі: 90% опитаних вважають, що компенсувати економічні та інфраструктурні втрати України внаслідок війни повинна Росія.

Реклама:

Окрім цього, 21% українців вважає, що до цього мають долучитися країни Європи, 17% - міжнародні організації, 12% – США і лише 10% - Україна.

61% хочуть фінансово підтримати розбудову або піти працювати на будівництво, 5% вважають, що це справа виключно влади. Усі інші хотіли б, але не мають можливості.