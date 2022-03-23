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90% українців вважають, що оплатити відбудову України після війни має Росія

Роман ПетренкоСереда, 23 березня 2022, 12:44
90% українців вважають, що оплатити відбудову України після війни має Росія
фото з маріуполя

Росія має компенсувати економічні та інфраструктурні втрати України через війну, так вважають 90% українців згідно з соціологією.

Джерело: опитування групи "Рейтинг"

Деталі: 90% опитаних вважають, що компенсувати економічні та інфраструктурні втрати України внаслідок війни повинна Росія.

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Окрім цього, 21%  українців вважає, що до цього мають долучитися країни Європи, 17% - міжнародні організації, 12% – США і лише 10% - Україна. 

61% хочуть фінансово підтримати розбудову або піти працювати на будівництво, 5% вважають, що це справа виключно влади. Усі інші хотіли б, але не мають можливості.

Теми: соціологіявійнаРосія
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