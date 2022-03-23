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90% украинцев считают, что отплатить отстройку Украину после войны должна Россия

Роман ПетренкоСреда, 23 марта 2022, 12:44
90% украинцев считают, что отплатить отстройку Украину после войны должна Россия
фото с мариуполя

Россия должна компенсировать экономические и инфраструктурные потери Украины из-за войны, так считают 90% украинцев согласно социологии.

Источник: опрос группы "Рейтинг"

Детали: 90% опрошенных считают, что компенсировать экономические и инфраструктурные потери Украины в результате войны должна Россия.

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Кроме того, 21% украинцев считает, что к этому должны присоединиться страны Европы, 17% - международные организации, 12% - США и только 10% - Украина.

61% хотят финансово поддержать строительство или пойти работать на строительство, 5% считают, что это дело исключительно власти. Все остальные хотели бы, но не имеют возможности.

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Темы: социологиявойнаРосcия
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