90% украинцев считают, что отплатить отстройку Украину после войны должна Россия
Среда, 23 марта 2022, 13:44
Россия должна компенсировать экономические и инфраструктурные потери Украины из-за войны, так считают 90% украинцев согласно социологии.
Источник: опрос группы "Рейтинг"
Детали: 90% опрошенных считают, что компенсировать экономические и инфраструктурные потери Украины в результате войны должна Россия.
Кроме того, 21% украинцев считает, что к этому должны присоединиться страны Европы, 17% - международные организации, 12% - США и только 10% - Украина.
61% хотят финансово поддержать строительство или пойти работать на строительство, 5% считают, что это дело исключительно власти. Все остальные хотели бы, но не имеют возможности.