ЄС схвалив угоду про передачу Україні засекреченої інформації - Bloomberg
Середа, 23 березня 2022, 12:46
Євросоюз затвердив угоду з Україною, яка дозволить блоку ділитися з Києвом секретною інформацією, наприклад, супутниковими знімками.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.
Угода спочатку триватиме один рік і може бути продовжена, повідомили джерела.
Реклама:
Послів ЄС проінформували про ухвалення рішення на засіданні у вівторок, додало агентство.