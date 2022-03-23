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ЄС схвалив угоду про передачу Україні засекреченої інформації - Bloomberg

"Європейська правда"Середа, 23 березня 2022, 13:46
фото pixabay

Євросоюз затвердив угоду з Україною, яка дозволить блоку ділитися з Києвом секретною інформацією, наприклад, супутниковими знімками.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Угода спочатку триватиме один рік і може бути продовжена, повідомили джерела.

Послів ЄС проінформували про ухвалення рішення на засіданні у вівторок, додало агентство.

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Теми: ЄС
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