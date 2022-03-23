ЕС одобрил соглашение о передаче Украине засекреченной информации – Bloomberg

Евросоюз утвердил соглашение с Украиной, которое позволит блоку делиться с Киевом секретной информацией, например спутниковыми снимками.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Соглашение сначала будет длиться один год и может быть продлено, сообщили источники.

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Послов ЕС проинформировали о принятии решения на заседании во вторник, добавило агентство.

Напомним, 28 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз мобилизует свои ресурсы, чтобы помочь Украине получать и анализировать геопространственные данные.