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ЕС одобрил соглашение о передаче Украине засекреченной информации – Bloomberg

"Европейская правда"Среда, 23 марта 2022, 13:46
фото pixabay

Евросоюз утвердил соглашение с Украиной, которое позволит блоку делиться с Киевом секретной информацией, например спутниковыми снимками.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Соглашение сначала будет длиться один год и может быть продлено, сообщили источники.

Послов ЕС проинформировали о принятии решения на заседании во вторник, добавило агентство.

Напомним, 28 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз мобилизует свои ресурсы, чтобы помочь Украине получать и анализировать геопространственные данные.

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Темы: ЕС
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