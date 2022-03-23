Зенітні комплекси Повітряних сил мінусують ще 2 російські літаки над Харківщиною

У південно-східному регіоні Харківщини зенітні ракетні комплекси Повітряних сил ЗСУ знищили 2 ворожі літаки.

Джерело: Повітряне командування "Схід"

Дослівно: "Вже традиційно день за днем на цьому напрямку ворог втрачає свої літаки. Сьогодні зранку воїни протиповітряної оборони "приземлили" ще дві пташки окупантів, що несли смерть мирним містам".

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Деталі: Моделі російських літаків та доля пілотів не уточнюється.