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Зенітні комплекси Повітряних сил мінусують ще 2 російські літаки над Харківщиною

Валентина РоманенкоСереда, 23 березня 2022, 14:15

У південно-східному регіоні Харківщини зенітні ракетні комплекси Повітряних сил ЗСУ знищили 2 ворожі літаки.

Джерело: Повітряне командування "Схід"

Дослівно: "Вже традиційно день за днем на цьому напрямку ворог втрачає свої літаки. Сьогодні зранку воїни протиповітряної оборони "приземлили" ще дві пташки окупантів, що несли смерть мирним містам".

Деталі: Моделі російських літаків та доля пілотів не уточнюється.

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Теми: війна
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