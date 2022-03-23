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Зенитные комплексы Воздушных сил минусуют еще 2 самолета РФ над Харьковщиной

Валентина РоманенкоСреда, 23 марта 2022, 13:15
Зенитные комплексы Воздушных сил минусуют еще 2 самолета РФ над Харьковщиной

В юго-восточном регионе Харьковщины зенитные ракетные комплексы Воздушных сил ВСУ уничтожили 2 вражеских самолета.

Источник: Воздушное командование "Схід"

Дословно: "Уже традиционно изо дня в день на этом направлении враг теряет свои самолеты. Сегодня утром воины противовоздушной обороны "приземлили" еще две птички оккупантов, несшие смерть мирным городам".

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Детали: Модели российских самолетов и судьба пилотов не уточняется.

Темы: война
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