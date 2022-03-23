Зенитные комплексы Воздушных сил минусуют еще 2 самолета РФ над Харьковщиной
Среда, 23 марта 2022, 14:15
В юго-восточном регионе Харьковщины зенитные ракетные комплексы Воздушных сил ВСУ уничтожили 2 вражеских самолета.
Источник: Воздушное командование "Схід"
Дословно: "Уже традиционно изо дня в день на этом направлении враг теряет свои самолеты. Сегодня утром воины противовоздушной обороны "приземлили" еще две птички оккупантов, несшие смерть мирным городам".
Детали: Модели российских самолетов и судьба пилотов не уточняется.
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