Білорусь висилає 12 українських дипломатів

Білорусь "запропонувала" 12 українським дипломатам залишити країну протягом 72 годин, дозволять працювати лише послу та ще 4 співробітникам.

Джерело: МЗС Білорусі, яке цитує "Белта", прессекретар МЗС України Олег Ніколенко у коментарі УП

Дослівно МЗС Білорусі: "Протягом кількох років фіксувалися численні недружні дії України, спрямовані на безвідповідальну руйнацію міждержавних відносин з Білоруссю.

Дійшло до того, що українська влада почала втручатися у внутрішні справи Білорусі".

Пряма мова Ніколенка: "Продовження вчорашньої провокації у ЗМІ сьогодні білоруська сторона оголосила про скорочення складу посольства України в Мінську та закриття консульства України в Бресті. Дванадцятьох українських дипломатів було приписано залишити територію Білорусі протягом 72 годин.

Розглядаємо такі дії Білорусі як черговий нічим не спровокований недружній крок до України.

Україна не залишить дії Білорусі без належної відповіді, про яку ми повідомимо додатково.

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Після від'їзду певних українських дипломатів посольство України в Мінську функціонуватиме у скороченому складі на чолі з послом Ігорем Кізімом".

Нагадаємо: Комітет держбезпеки Білорусі заявив, що під прикриттям посольства України нібито працювали шпигуни, а також звинуватив у співпраці з українською розвідкою затриманого рік тому білоруського журналіста Дениса Івашина.