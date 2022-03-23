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Білорусь висилає 12 українських дипломатів

Роман ПетренкоСереда, 23 березня 2022, 14:06
Білорусь висилає 12 українських дипломатів
посольство україни в мінську

Білорусь "запропонувала" 12 українським дипломатам залишити країну протягом 72 годин, дозволять працювати лише послу та ще 4 співробітникам.

Джерело: МЗС Білорусі, яке цитує "Белта", прессекретар МЗС України Олег Ніколенко у коментарі УП

Дослівно МЗС Білорусі: "Протягом кількох років фіксувалися численні недружні дії України, спрямовані на безвідповідальну руйнацію міждержавних відносин з Білоруссю.

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Дійшло до того, що українська влада почала втручатися у внутрішні справи Білорусі".

Пряма мова Ніколенка: "Продовження вчорашньої провокації у ЗМІ сьогодні білоруська сторона оголосила про скорочення складу посольства України в Мінську та закриття консульства України в Бресті. Дванадцятьох українських дипломатів було приписано залишити територію Білорусі протягом 72 годин.

Розглядаємо такі дії Білорусі як черговий нічим не спровокований недружній крок до України.

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Україна не залишить дії Білорусі без належної відповіді, про яку ми повідомимо додатково.

Після від'їзду певних українських дипломатів посольство України в Мінську функціонуватиме у скороченому складі на чолі з послом Ігорем Кізімом".

Нагадаємо: Комітет держбезпеки Білорусі заявив, що під прикриттям посольства України нібито працювали шпигуни, а також звинуватив у співпраці з українською розвідкою затриманого рік тому білоруського журналіста Дениса Івашина.

Теми: Білорусьдипломатичні відносинивійна
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