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Беларусь высылает 12 украинских дипломатов

Роман ПетренкоСреда, 23 марта 2022, 14:06
Беларусь высылает 12 украинских дипломатов
посольство украины в минске

Беларусь "предложила" 12 украинским дипломатам покинуть страну в течение 72 часов, разрешат работать только послу и еще 4 сотрудникам.

Источник: МИД Беларуси, которое цитирует "Белта", пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в комментарии УП

Дословно МИД Беларуси: "На протяжении ряда лет фиксировались многочисленные недружественные действия Украины, направленные на безответственное разрушение межгосударственных отношений с Беларусью.

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Дошло до того, что украинские власти начали вмешиваться во внутренние дела Беларуси".

Прямая речь Николенко: "В продолжение вчерашней провокации в СМИ сегодня белорусская сторона объявила о сокращении состава посольства Украины в Минске и закрытии консульства Украины в Бресте. Двенадцати украинских дипломатов было приписано покинуть территорию Беларуси в течение 72 часов.

Рассматриваем такие действия Беларуси как очередной ничем не спровоцированный недружественный шаг по отношению к Украине.

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Украина не оставит действия Беларуси без должного ответа, о котором мы сообщим дополнительно.

После отъезда определенных украинских дипломатов посольство Украины в Минске будет функционировать в сокращенном составе во главе с послом Игорем Кизимом".

Напомним: Комитет ГБ Беларуси заявил, что под прикрытием посольства Украины якобы работали шпионы, а также обвинил в сотрудничестве с украинской разведкой задержанного год назад белорусского журналиста Дениса Ивашина.

Темы: Беларусьдипломатические отношениявойна
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