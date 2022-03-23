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НАТО надасть Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних та ядерних загроз

"Європейська правда"Середа, 23 березня 2022, 15:30
Прапори України і НАТО. фото: мзс

Саміт лідерів НАТО, який відбудеться в Брюсселі 24 березня, погодить надання Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз.

Про це на брифінгу напередодні саміту розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє "Європейська правда".

"Я очікую, що завтра союзники погодять надання додаткової підтримки (Україні). Це включає допомогу у сфері кібербезпеки, а також обладнання, яке допоможе Україні захиститись від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз", - заявив генсек Альянсу.

Столтенберг підтвердив позицію Альянсу, що він прагне недопущення виходу війни за межі України.

"Ми рішучі зробити все, що ми можемо, щоб підтримати Україну. Але ми маємо відповідальність гарантувати, що війна не вийде за межі України та не стане конфліктом між Росією та НАТО", - сказав він.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО 24 березня у відеоформаті. Зеленський говоритиме про необхідність припинити військові злочини Росії проти українського населення та цивільної інфраструктури.

Читайте також: Альтернатива НАТО: чим загрожує відмова України від Альянсу за домовленістю з Кремлем

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Теми: НАТОядерна зброязброявійна
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