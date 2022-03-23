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НАТО предоставит Украине оборудование для защиты от химических, биологических и ядерных угроз

"Европейская правда"Среда, 23 марта 2022, 14:30
НАТО предоставит Украине оборудование для защиты от химических, биологических и ядерных угроз

Саммит лидеров НАТО, который состоится в Брюсселе 24 марта, согласует предоставление Украине оборудования для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.

Об этом на брифинге накануне саммита рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "Европейская правда".

"Я ожидаю, что завтра союзники согласуют предоставление дополнительной поддержки (Украине). Это включает помощь в сфере кибербезопасности, а также оборудование, которое поможет Украине защититься от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз", - заявил генсек Альянса.

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Столтенберг подтвердил позицию Альянса, что он стремится не допустить выхода войны за пределы Украины.

"Мы решительны сделать все, что мы можем, чтобы поддержать Украину. Но у нас есть ответственность гарантировать, что война не выйдет за пределы Украины и не станет конфликтом между Россией и НАТО", - сказал он.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО 24 марта в видеоформате. Зеленский будет говорить о необходимости прекратить военные преступления России против украинского населения и гражданской инфраструктуры.

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Темы: НАТОядерное оружиеоружиевойна
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