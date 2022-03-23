Перехоплена розмова окупантів: У Чечні й Сирії не було так, як тут

Українські спецслужби перехопили чергову розмову російського окупанта по телефону з близькими в Росії, в якій скаржиться на свої умови в Україні.

Джерело: пресслужба Служби безпеки

Пряма мова російського солдата: "За всю первую чеченскую (війну – ред.) таких потерь, бл*, не было, как на этой войне (в Україні – ред.).

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Мы были в Сирии – это вообще не сравнимо, на**й, там гораздо легче было.

Прикинь, мы там (під Чорнобилем – ред.) 2 недели стояли, и нас всех в бой кинули пида**сы еб**ые. Наше государство я всех ненавижу, на**й".

Деталі: Також російський загарбник розповів, що зазнав радіаційного випромінювання, поки стояв на території Зони відчуження біля ЧАЕС.

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Він скаржиться, що російських командування байдуже ставиться до своїх солдатів і просто кидає їх у бій, незважаючи на їхній стан здоров’я.

Військовий зізнається, що постійно жлуктить горілку зі своїми товаришами по службі.