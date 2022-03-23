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Перехвачен разговор оккупанта: В Чечне и Сирии не было так, как здесь

Денис КарловскийСреда, 23 марта 2022, 16:08
фото иллюстративное: getty images

Украинские спецслужбы перехватили очередной разговор российского оккупанта по телефону с близкими в России, в котором он жалуется на свои условия в Украине.

Источник: пресс-служба Службы безопасности

Прямая речь российского солдата: "За всю первую чеченскую (войну – ред.) таких потерь, бл*, не было, как на этой войне (в Украине – ред.). 

Мы были в Сирии – это вообще не сравнимо, на**й, там гораздо легче было.

Прикинь, мы там (под Чернобылем – ред.) 2 недели стояли, и нас всех в бой кинули пида**сы еб**ые. Наше государство я всех ненавижу, на**й".

Детали: Также российский захватчик рассказал, что подвергся радиационному излучению, пока стоял на территории "Зоны отчуждения" возле ЧАЭС.

Он жалуется, что российское командование безразлично относится к своим солдатам и просто бросает их в бой, несмотря на их состояние здоровья.

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Темы: войнаЧечняРосcияСБУ
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