Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Перехвачен разговор оккупанта: В Чечне и Сирии не было так, как здесь

Денис КарловскийСреда, 23 марта 2022, 15:08
Перехвачен разговор оккупанта: В Чечне и Сирии не было так, как здесь
фото иллюстративное: getty images

Украинские спецслужбы перехватили очередной разговор российского оккупанта по телефону с близкими в России, в котором он жалуется на свои условия в Украине.

Источник: пресс-служба Службы безопасности

Прямая речь российского солдата: "За всю первую чеченскую (войну – ред.) таких потерь, бл*, не было, как на этой войне (в Украине – ред.). 

Реклама:

Мы были в Сирии – это вообще не сравнимо, на**й, там гораздо легче было.

Прикинь, мы там (под Чернобылем – ред.) 2 недели стояли, и нас всех в бой кинули пида**сы еб**ые. Наше государство я всех ненавижу, на**й".

Детали: Также российский захватчик рассказал, что подвергся радиационному излучению, пока стоял на территории "Зоны отчуждения" возле ЧАЭС.

ВИДЕО ДНЯ

Он жалуется, что российское командование безразлично относится к своим солдатам и просто бросает их в бой, несмотря на их состояние здоровья.

Военный признается, что постоянно хлещет водку со своими сослуживцами.

Темы: войнаЧечняРосcияСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
война
Оккупанты заявляют о взрывах в районе Севастопольской бухты
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Последние новости
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
Все новости...
Реклама: