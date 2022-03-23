В Україні порахували суддів, які мобілізовані або пішли у тероборону

Комітет Верховної Ради з питань правової політики повідомляє, що з 24 лютого мобілізовано 23 судді.

Джерело: Рада суддів

Деталі: Окрім тих, що мобілізовані, ще 12 суддів вступили до лав територіальної оборони у своїх містах та областях.

В профільному комітеті Ради повідомили, що судді активно беруть участь в національному спротиві - служать у складі добровольчих формувань Сил ТРО Збройних Сил України.

РСУ рекомендує суддям проходити службу у Силах тероборони – укладення таких контрактів не буде порушенням вимог щодо несумісності.

Довідково: Станом на кінець 2020 року в Україні працювали 5363 судді.