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В Україні порахували суддів, які мобілізовані або пішли у тероборону

Роман ПетренкоСереда, 23 березня 2022, 15:24
В Україні порахували суддів, які мобілізовані або пішли у тероборону

Комітет Верховної Ради з питань правової політики повідомляє, що з 24 лютого мобілізовано 23 судді.

Джерело: Рада суддів

Деталі: Окрім тих, що мобілізовані, ще 12 суддів вступили до лав територіальної оборони у своїх містах та областях. 

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В профільному комітеті Ради повідомили, що судді активно беруть участь в національному спротиві - служать у складі добровольчих формувань Сил ТРО Збройних Сил України.

РСУ рекомендує суддям проходити службу у Силах тероборони – укладення таких контрактів не буде порушенням вимог щодо несумісності.

Довідково: Станом на кінець 2020 року в Україні працювали 5363 судді.

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Теми: судвійнаРосія
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