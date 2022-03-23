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В Украине посчитали судей, мобилизованных или ушедших в терроборону

Роман ПетренкоСреда, 23 марта 2022, 16:24

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики сообщает, что с 24 февраля мобилизовано 23 судьи.

Источник: Совет судей

Детали: Кроме мобилизованных, еще 12 судей вступили в ряды территориальной обороны в своих городах и областях.

В профильном комитете Рады сообщили, что судьи активно участвуют в национальном сопротивлении – служат в составе добровольческих формирований Сил ТРО Вооруженных Сил Украины.

ССУ рекомендует судьям проходить службу в Силах терробороны – заключение таких контрактов не будет нарушением требований относительно несовместимости.

Справка: По состоянию на конец 2020 года в Украине работали 5363 судьи.

Темы: судвойнаРосcия
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