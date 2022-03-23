В Украине посчитали судей, мобилизованных или ушедших в терроборону
Среда, 23 марта 2022, 16:24
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики сообщает, что с 24 февраля мобилизовано 23 судьи.
Источник: Совет судей
Детали: Кроме мобилизованных, еще 12 судей вступили в ряды территориальной обороны в своих городах и областях.
В профильном комитете Рады сообщили, что судьи активно участвуют в национальном сопротивлении – служат в составе добровольческих формирований Сил ТРО Вооруженных Сил Украины.
ССУ рекомендует судьям проходить службу в Силах терробороны – заключение таких контрактов не будет нарушением требований относительно несовместимости.
Справка: По состоянию на конец 2020 года в Украине работали 5363 судьи.